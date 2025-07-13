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這款電動車「充滿電可跑1205公里」！Lucid打破金氏世界紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

說到電動車，「續航焦慮」幾乎成為電動車發展以來最根深蒂固的心理障礙。不過，這樣的焦慮感正在被新一代技術慢慢消解，而 Lucid Air Grand Touring 最近就用實力告訴大家，這個問題，其實真的可以解決。因為它剛創下金氏世界紀錄，單次充電跑出 1,205 公里，正式拿下「單次充電最長行駛距離」的頭銜。

▲Lucid Air Grand Touring 單次充電跑出 1,205 公里，正式拿下「單次充電最長行駛距離」的頭銜。

這項壯舉是從瑞士聖莫里茲一路開往德國慕尼黑，全程不插電、不充電，直接橫跨阿爾卑斯山區、德國高速公路與鄉間道路，總計行駛 748.8 英里，換算為公里剛好 1,205 公里，不只刷新過往紀錄，還硬生生比上一任紀錄保持者多出 160 公里。這不只是數字上的勝利，更是技術實力與車輛效率的全面展現，讓 Lucid 得以在這場真實環境下的續航挑戰中脫穎而出。

原廠總工程師 Eric Bach 表示，這不僅是一個重要里程碑，也再次強調 Lucid 的技術優勢來自於整體架構的領先，從馬達、電池、電壓系統到管理邏輯，都是目前業界的先進水準。這次創紀錄的車型為歐規 Lucid Air Grand Touring，搭載雙馬達四輪驅動，最大輸出達 820 匹馬力、1,200 牛頓米扭力，零百加速僅需 3.2 秒，極速上看每小時 270 公里。

電池採用的是 117 kWh 高容量電池，在 WLTP 測試下原本標示的續航為 960 公里，這次實際超出整整 245 公里，意味著 Lucid 不只是理論成績亮眼，實際開上路更有驚喜。對比當今市售多數電動車的實測里程往往不如預期，Lucid 的表現無疑是一種強而有力的市場信心喊話。

當然，單靠一張成績單並不足以定義未來走向，但當電動車已經能在真實世界中跑超過 1,200 公里，過去對電動車的不安與懷疑，自然會開始鬆動。Lucid 這次的突破，不只是品牌戰力的展現，更是整個產業對於「續航焦慮」這四個字做出回應，代表電動車正在持續邁向下一個階段。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LucidAir電動車汽車新車GrandTouring續航力金氏世界紀錄

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