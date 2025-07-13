雷諾「全新中型休旅Boreal」登場！高規格＋高質感進攻70↑國家

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 正式發表全新 C-Segment SUV「Boreal」，首波鎖定拉丁美洲、東歐、中東與地中海等超過 70 個國家販售，準備以高規格、高質感的設計搶攻主流中型 SUV 級距。

▲Renault 正式發表全新 C-Segment SUV「Boreal」

在外觀上，車身尺碼為 4,556 mm 長與 2,702 mm 軸距，搭配大面積水箱護罩、分離式頭燈、金屬下護板、黑色車頂與 19 吋鋁圈，加上簡潔有力的車尾線條與全新細長尾燈，整體外觀比起品牌過去的作品更有 SUV 該有的氣勢與細節質感，細節上還有搭配全景天窗、塑料輪拱與鍍鉻飾條，在都會和越野風格之間取得平衡。

車艙內部配置 10 吋數位儀表與 10 吋 Google 內建娛樂主機，整合導航、語音與 App 使用，介面順暢度與便利性都對得起新世代標準。內裝鋪陳走年輕化科技路線，搭配雷射雕刻飾條、48 色氣氛燈、雙色縫線座椅，整體質感已經拉到主流歐系 SUV 的水準。實用機能上，也支援前座電動調整、無線充電板、雙區恆溫空調、Harman Kardon 十具揚聲器系統、冷藏中央扶手與最大 1,770 公升的行李容積。

安全系統部分最多搭載 24 項先進駕駛輔助科技，包含整合 ACC 與車道置中的 Active Driver Assist、自動煞車、盲點偵測、車道維持、後方橫向來車警示、停車輔助、開門防撞與交通號誌辨識等。

動力系統部分，在巴西市場初期搭載 1.3 升四缸渦輪引擎，搭配 6 速雙離合變速箱，可輸出 154 匹馬力，使用酒精燃料可提升至 161 匹，0 到 100km/h 加速約 9.3 秒。土耳其市場則配置 136 匹馬力版本，具備 240 Nm 扭力輸出。未來也將因應不同市場需求，提供多元動力與變速系統選項，進一步擴大產品彈性。

Renault Boreal 預計將由巴西 Curitiba 與土耳其 Bursa 工廠負責生產，2025 年底率先於南美上市，2026 年進一步拓展至其他市場，是品牌全球化戰略布局中相當關鍵的一步。