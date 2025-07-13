美電動車廠「推出超高性能越野休旅＆皮卡」！4馬達破千匹叫板超跑

圖文／7Car 小七車觀點

來自美國的純電品牌 Rivian，繼去年發表第二代 R1T 與 R1S 車系後，如今再度將性能門檻推向新高點。原廠正式發表了搭載全新四馬達驅動系統的 R1T 與 R1S Quad-Motor 車型，這不僅讓兩款車系保有其招牌的全地形越野實力，更具備超越千匹馬力與驚人扭力峰值，將加速表現推向超跑級距，展現其在電動車市場的獨特定位。

▲美國純電品牌 Rivian 正式發表了搭載全新四馬達驅動系統的 R1T 與 R1S Quad-Motor 車型。

R1T Quad-Motor 版本定價自新台幣約 376.5 萬元（115,990 美元）起跳，而 R1S Quad-Motor 版本則從新台幣約 396 萬元（121,990 美元）起，頂規的 Launch Edition 更分別上看新台幣約 409 萬元（125,990 美元）與加幣 207,990 元。

根據 Rivian 車廠公布的數據，全新四馬達動力系統可提供高達 1,025 匹馬力的總輸出，峰值扭力更是達到 1,622 牛頓米，這般強悍的性能數據，讓 R1T 僅需 2.5 秒就能完成靜止加速至每小時 96 公里的衝刺，而 R1S 也僅慢上 0.1 秒，其實力表現相當令人驚豔。這套動力核心由前後各一組雙馬達驅動模組組成，全部皆為 Rivian 原廠自行設計與製造。其中，後軸驅動單元具備較高齒比，主要考量爆發力與扭力輸出，而前軸驅動則優化其在高速巡航時的能源效率。值得一提的是，新馬達系統導入了油冷技術，這大幅提升了其在低速高扭力場景下的耐用性與熱管理能力，例如在進行攀岩或岩地越野等極限情境。

儘管 Rivian 車廠並未公佈更多電池細節，但指出這兩款四馬達車型的最大續航里程可達 602 公里。若啟用「節能模式」（Conserve mode），在關閉後軸動力輸出後，續航力甚至能進一步延伸至 644 公里。不過，原廠官網選配頁面顯示，Launch Edition 實際續航里程落在 544 至 579 公里之間，但這依然屬於當前電動車市場的主流水準。

除了強悍的動力輸出，R1 Quad 車系在配備上也同步升級，標準配置包括全景玻璃車頂、Darkout 黑化套件、底盤防護裝置以及車載空氣壓縮機。內裝部分則換上 Ascend 高階鋪陳，具備菱格紋縫線椅面、延伸縫線工藝、金屬銘牌與新式布面處理，並提供 Brown Ash、Walnut 或 Driftwood 等實木飾板選項，大幅提升車艙質感。外觀方面，新車則換上了 Laguna Beach Blue 藍色煞車卡鉗與新式樣的 20 吋及 22 吋鋁圈，同時可選配搭配 34 吋全地形胎。此外，車尾導入了一個造型趣味的 Gear Guard「吉祥物」，成為尾門上的視覺亮點，也增添了幾分獨特的品牌辨識度。

在科技配備方面，R1 Quad 車系導入了「彈射模式」（Launch Mode），並內建「彈射攝影機」（Launch Cam）功能，不只可記錄彈射瞬間，還能在影片回放時疊加動態數據，大幅提升駕駛樂趣。此外，Rivian 車廠宣布將於今年九月釋出全新「RAD 調校器」（RAD Tuner）動態調校功能。透過此功能，車主將能利用直覺的滑桿界面，自訂懸吊硬度、扭力分配與動態模式，甚至能針對預設的運動模式（Sport）或拉力模式（Rally）進行微調並儲存，提供了極高的客製化彈性。

對於熱衷越野的玩家而言，另一項即將在今年秋季上線的「Kick Turn」功能，則將提供更為精準的脫困技巧。當啟用此模式時，系統會自動判斷內側驅動輪是否需要減速或反轉，藉此模擬類似傳統越野車的原地轉向能力，大幅提升在狹窄路段的操控靈活度。在硬體層面，2026 年式起的 R1 車系皆將標準配備 NACS 充電孔，這意味著其將正式支援 Tesla 的超級充電網路，大幅提升充電便利性。同時，Quad-Motor 車型仍會隨車附贈一個 CCS 充電轉接器，提升補能的彈性與兼容性。

為慶祝高性能版本的問世，Rivian 車廠也同步推出 Launch Edition 限量版本。該版本具備專屬的 Launch Green 外觀塗裝，以及儀表板上的特仕徽章。此外，購買 Launch Edition 的車主還將額外獲得露營音響（Camp Speaker）、第二代遙控鑰匙，以及終身使用 Connect+ 連線服務與 Rivian Autonomy Platform+ 自動駕駛輔助平台的權限。

首批 R1 Quad-Motor 車型的交車工作預計將於本月底展開，並將優先針對 Launch Edition 客戶進行配車。即便其售價不菲，Rivian 車廠顯然對這組具備超跑性能的全地形純電雙生車寄予厚望。畢竟，在當前的純電越野市場中，確實沒有其他品牌敢如此大膽地將極致性能與硬派越野能力融為一體，R1 Quad-Motor 的表現，或許將成為這場電動車變革中，一個值得關注的關鍵指標。