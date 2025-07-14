「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

▲國外釋出逼真LEXUS ES旅行車預想圖，引起車迷熱烈討論。（圖／翻攝自《Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

在LEXUS未來的電動車版圖中，就藏有旅行車身影，雖然品牌近年專注休旅與電動車產品線，但隨著新一代ES問世，加上豐富的新能源動力布局，又再度讓旅行車引起不少關注，國外釋出最新的ES Sport Cross旅行車預想圖，讓不少網友紛紛留言求量產！

▲LEXUS藍圖計劃中曾有款概念旅行車讓不少車迷難忘。（圖／翻攝自LEXUS）

全新預想圖保留 ES 現行的流線房車架構，重新設計尾部，延展車頂線條與垂直尾門，提升空間機能，同時搭配如LEXUS RZ休旅的特色元素，融合電動車未來感與旅行車的優雅身段。

事實上，LEXUS日前就釋出多款概念車暗示，未來將有多種產品涵蓋新能源級距，而ES正是開啟戰略篇章的起手式，未來ES旅行車真的市售量產，將與BMW 5系列Touring、賓士E-Class Estate競爭，採用ES最新世代的油電與電動車動力。

▲LEXUS旅行車有望為產品線帶來不一樣的新選擇。

儘管目前官方尚未對旅行車重返市場釋出正面回應，但這組預想圖在網路社群引發熱烈討論，不少車迷留言表示「這台出真的就訂」、「比休旅還帥」、「終於有旅行車版本LEXUS了」！這或許會成為品牌內部未來產品規劃的新方向參考。