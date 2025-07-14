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台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲台灣山葉送驗「CUXiE」電動機車資料曝光，動力與Gogoro EZZY相似、屬於綠牌等級，圖為Gogoro EZZY。（圖／翻攝自Gogoro）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）繼先前在重機展帶來新世代MT07／09、YZF-R9、TMAX／國產化XMAX後（報導請點此），近日也在環境部噪音管制標準車輛清冊、以及6月電動機車能耗名單中出現「CUXiE」的送驗資料，該車很可能將是台灣山葉首款綠牌電動機車。

台灣山葉為PBGN陣營一員，目前旗下電動機車有EC-05、EMF兩款，不過這兩款皆為白牌電動機車，並且EC-05已宣告完售。而隨著Gogoro推出新EZZY，台灣山葉送驗的「CUXiE」在動力、續航上也都與EZZY相近，很有可能成為品牌首款綠牌電動機車。

▲台灣山葉電動機車。（圖／翻攝自台灣山葉官網）

▲台灣山葉電動機車。（圖／翻攝自台灣山葉官網）

▲台灣山葉電動機車僅有EC-05、EMF，2款皆是白牌動力等級，並且EC-05已完售。（圖／翻攝自台灣山葉官網）

從能耗資料來看，台灣山葉送驗2款CUXiE車型，最大馬力皆為3匹，純電行駛里程分別為39公里、83公里，能效測試值皆為28.6，與Gogoro EZZY差不多，不過在車重上，也可看到CUXiE的重量較EZZY多了6-7公斤，因此在續航數據上也有些微落差。

至於車名方面，從CUXiE的命名也可聯想到台灣山葉過去推出的CUXI暢銷機種，在CUXiE綠牌電動機車主打的輕巧靈活，可望搶攻通勤代步、女性車主市場。

▲台灣山葉CUXiE送驗。（圖／能源局）

▲從能源局6月能耗名單中，可看到CUXiE與Gogoro EZZY數據相近，在PBGN陣容下，有望與EC-05一樣在同動力、車架基礎下推出類似機種。（圖／翻攝自能源局）

▲台灣山葉CUXiE送驗。（圖／翻攝自環境部）

▲另外在環境部噪音管制標準車輛清冊中，也可看到CUXiE的送驗資料。（圖／翻攝自環境部）

▲最好入門電動機車「Gogoro EZZY上市」！最低3萬有找保養超輕鬆。（圖／翻攝自Gogoro）

▲送驗資料中也可看到CUXiE的車重略比Gogoro EZZY重，續航表現也因此較低，圖為Gogoro EZZY。（圖／翻攝自Gogoro）

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