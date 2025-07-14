Leuxs「最豪華MPV」LM傳8月更新！車室隔音升級、入手門檻將小漲

▲日媒傳出Lexus LM將在8／1進行新年式更新，此番主要著重在車室隔音，將增添車體各部分隔音、減震材質。（圖／翻攝自Lexus，圖片皆為現行款，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus「豪華MPV」LM自2023年上市後，最近日媒也傳出將迎來新年式更新，預計將在8月1日於日本發表，主要將針對舒適性進行優化，包括增添車體各部分隔音、減震材質提高靜肅性、並採用自動防眩後視鏡、增添車內照明等。

據了解，此次Lexus LM日規更新將提升NVH隔音表現，同時除了增添自動防眩後視鏡、提高車內照明外，在抬頭顯示器中也將加入平均油耗顯示、並增加車頂控制面板的操作性，像是增添燈源、電動滑門開關移至靠近手部位置等。

▲LM提供4-6人座車型，其中像是48吋大螢幕、Mark Levinson頂級音響等都營造出奢華標竿。



其他部分則維持不變，像是48吋大螢幕、Mark Levinson環繞音響、64色環艙氛圍燈、後座禮賓空調等，另外除了6人座、7人座外，屆時同樣也會提供更奢華的4人座車型。

至於動力部分也會維持不變，同樣提供LM500h車型的2.4升渦輪油電（275匹／46.9公斤米扭力）、以及LM350h的2.5升油電動力，將分別提供平均油耗13.5km／L、17km／L的出色表現，預計最快在8／1於日本發表，預料也將比現行款1,500萬日圓（折合新台幣約297.8萬）起的入手門檻調漲一些。

▲動力部分將同樣提供2.4升渦輪油電、2.5升油電兩種編成。