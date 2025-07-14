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TOYOTA「全新雙門跑車現身」定位比86、Supra更高！為LEXUS量產暖身

▲TOYOTA全新GT Racing概念車英國亮相！搭載V8雙渦輪動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新GT Racing概念車英國亮相！搭載V8雙渦輪動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA備受矚目的GT神車於7月英國速度節亮相，其接近市售量產型態的GT Racing概念車，一切都透露出，這部備受矚目的V8跑車，未來極可能以LEXUS LFR 身份出道！

▲TOYOTA GT3

▲TOYOTA全新GT Racing概念車英國亮相！搭載V8雙渦輪動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新跑車前身大量還原TOYOTA GR GT3。

接近市售量產的TOYOTA全新GT Racing，一口氣於英國現場帶來GT Racing 賽道版、GT Concept，前身來自TOYOTA GR GT3 概念車，賽道版配上超大型空力套件、爆龜寬體套件誇張。公路版線條更乾淨，但整體比例仍維持低趴寬體，同樣戰鬥感爆表。

▲TOYOTA全新GT Racing概念車英國亮相！搭載V8雙渦輪動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲未來將以LEXUS LFR作為量產出道。

現場更實際展示全新跑車動態，其搭載應該是一具4.0升V8渦輪引擎，有傳聞指出，動力輸出可能超過800匹馬力，不排除另有油電技術支援可能。

日前公路版測試車已經被目擊多次，包括德國紐柏林、日本富士賽道、美國加州都有出現，最快今年底有望正式發表，並在2026年開賣，未來將成為LEXUS LFA後繼車款，以全新LFR直指賓士AMG GT、Porsche 911 Turbo等跑車。

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關鍵字：TOYOTAGR86SubaruBRZ跑車甩尾性能車GR YarisGT RacingLEXUSLFR

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