Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

▲Lexus NX傳出將迎來二度小改款，主要升級Arene OS影音系統、LSS+4.0駕駛輔助系統，預計第3季就會在日本發表。（圖／翻攝自Lexus，圖為現行款）



記者林鼎智／綜合報導

Lexus暢銷休旅NX在2021年11月上市，並於2023年3月小改款、2024年2月擴大產品陣容後，現在也傳出將迎來2度小改款升級！不僅將搭載Lexus最新Arene OS影音系統、升級Lexus Safety Sense+4.0（LSS+ 4.0），還有望提供DRS動態後輪轉向系統、並帶來最新的家族外型設計語彙。

現行款Lexus NX在2021年11月上市，但當時受到新冠疫情與車用晶片短缺影響，交車時程也拖延約1年半，不過目前日本原廠以穩定供應，也讓NX成為目前Lexus交車最快的車型。

此次NX二度小改款將與最新Lexus ES、大改款RAV4同樣導入新一代技術，其中包括新一代Arene OS影音系統、LSS+4.0駕駛輔助系統，另外也會升級12.3吋全液晶儀表，搭配14吋中控螢幕。

▲在大改款RAV4首搭Arene OS影音系統後，Lexus NX也將在此次二度小改中採用，搭配14吋大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為第6代RAV4）



而LSS+4.0駕駛輔助將包括Advanced Drive先進交通壅塞功能，可在高速公路0-40km／h由系統進行自動駕駛，包括轉向、加速、煞停等，另外也會新增後方來車接近警示、以及事故發生時的「附近車輛就近支援」功能，可警示其他來車、降低二次碰撞危險。

至於外觀方面，二度小改NX將會換上新款日行燈、具有與RZ、ES相同的家族設計語彙，另外全車系也會標配升級3眼式LED頭燈，提升照明安全。

▲外觀方面，此次小改款NX也有望與新一代ES看齊，換上最新家族設計語彙，圖為ES。（圖／資料照）

動力編成方面，Lexus已於6月取消入門NX250的2.5升自然進氣引擎，預料小改款後將提供2.5升油電（NX350h、綜效243匹）、2.4升渦輪（NX350車型、279匹／43.8公斤米扭力）以及2.5升PHEV插電式油電（NX450h+、綜效309匹），後者也是NX車系加速最快的車型，靜止加速破百只要6.3秒。

▲Lexus在6月停產NX250的2.5升自然進氣引擎後，預料小改款後將僅剩2.5升油電、2.4升渦輪與2.5升PHEV插電式油電三種選擇。（圖／翻攝自Lexus，圖為現行款）