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Suzuki Jimny傳8月小改款！升級ACC主動巡航、輔助功能再升級

▲Suzuki Jimny高人氣表現，讓日本導回母國販售。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki人氣休旅Jimny傳8月將小改款，主要升級ACC定速巡航、駕駛輔助功能，提升日常用車便利性。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki「暢銷越野休旅」Jimny傳出將在8月發表小改款車型，日媒曝此次Jimny將升級最新安全配備，在保有方正外型與越野性能下，也提升日常使用的安全性。

新Jimny不論3門、5門車型，此次日規升級將新增雙鏡頭煞車輔助功能，與甫上市的Jimny Nomad看齊，同時也針對自排車型新增倒車急煞輔助、倒車誤觸油門抑制、ACC主動巡航控制等功能，另外也在TSA交通號誌識別功能中新增「STOP停止」圖示，這些功能將大大提升Jimny在高速公路時的便利性。

▲Suzuki Jimny Nomade。（圖／翻攝自Suzuki）

▲小改款Jimny將與5門Nomad看齊，增添雙鏡頭煞車輔助功能、倒車急煞輔助、倒車誤觸油門抑制、ACC主動巡航控制等功能。

小改款Jimny在內、外觀部分則沒有任何變動，目前原廠仍在消化先前的訂單，同時Suzuki工廠也提高產能，從原本單月生產1,200台提升至3,300台。儘管日媒預測小改款Jimny將調漲約10萬日圓（折新台幣約1.98萬），但考量到增加的配備來說仍相當超值。

台灣市場方面，Taiwan Suzuki金鈴汽車在今年3月重新導入Jimny 3門車型後，維持84.9萬售價不變，不過5門版本並未有導入計劃。

▲Suzuki Jimny重回台灣市場，售價與去年相同。（圖／翻攝自Suzuki）

▲台灣市場目前仍僅有Jimny 3門車型，目前並無導入5門車型的計劃。

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