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全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕！限量12台銀線特仕版同步亮相

▲首間邁巴赫品牌中心南韓開幕。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲全球首間邁巴赫品牌中心近日於南韓開幕，這也是邁巴赫首次採零售方式設立。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）「全球首間邁巴赫品牌中心」（Maybach Brand Center）近日於南韓首爾開幕，首創以零售模式坐落在首爾江南區，同時原廠為了慶祝此一盛事，也首度在南韓推出限量12台的Mercedes-Maybach Silver Lining Edition特仕版。

新邁巴赫品牌中心由當地經銷商HS HYOSUNG THE CLASS營運，佔地2,795坪，為獨立5層樓建築（地上4層、地下1層），該建築由賓士設計總監Gorden Wagener合作操刀，並融合南韓傳統建築設計，打造私密的專屬服務空間。

▲首間邁巴赫品牌中心南韓開幕。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲全球首間邁巴赫品牌中心。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲全球首間邁巴赫品牌中心。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲邁巴赫品牌中心佔地2,795坪，為獨立5層樓建築（地上4層、地下1層），該建築融合南韓傳統建築設計，打造私密的專屬服務空間。

此次開幕也首次在南韓發表邁巴赫SL 680 Monogram，這款敞篷雙門跑車是邁巴赫最新成員，一同展出的還有Maybach Silver Lining Edition特仕版，後者限量12輛，並且限定S-Class、GLS、EQS SUV車型。特仕版具有邁巴赫專屬訂製的「銀線」（Silver Lining），並且屬於Night Series系列，具有金屬曜石黑塗裝、金屬銀條紋設計，每一輛特仕版還有專屬徽飾銘牌、鑰匙禮盒。

賓士南韓總裁Mathias Vaitl也表示，自2004年邁巴赫在南韓上市後，累計至今已超過10,000名車主，使南韓也成為邁巴赫全球重要市場之一。

▲首間邁巴赫品牌中心南韓開幕。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲首間邁巴赫品牌中心南韓開幕。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲邁巴赫也在南韓推出限量12台的Maybach Silver Lining Edition特仕版，特仕車限定S-Class、GLS、EQS SUV車型，具有邁巴赫專屬訂製的「銀線」（Silver Lining）設計。

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