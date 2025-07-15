Hyundai技術總監直言「現在沒人想買手排車」！熱血車迷死守也沒用

圖文／7Car 小七車觀點

如果說開手排車是一種樂趣，那麼這種樂趣正面臨現實的冷酷挑戰。在電氣化與自駕技術蓬勃發展的時代，「自己換檔」這件事對多數人而言早已不再必要，甚至逐漸變成一種過時的操作方式。儘管熱血車迷仍死守三顆踏板的駕駛體驗，但從全球市場數據來看，手排的存亡恐怕已不是「喜不喜歡」的問題，而是市場與法規共同施壓下的必然結果。

▲手排變速箱在市場上逐漸式微。

根據 Hyundai 歐洲技術中心總監 Johnson 在接受《Car Magazine》訪問時直言：「現在根本沒人想要手排變速箱。」這句話或許聽來過於武斷，卻不難從現況找到印證。以 Elantra N 為例，2023 年在美國市場的手排選購比例僅約 30%，其餘買家大多選擇換檔速度更快、日常更輕鬆的八速雙離合自排變速系統。

除了駕駛習慣的改變，技術與法規也加速手排車的消失。當今越來越多先進駕駛輔助系統（ADAS）皆仰賴自排系統才能正常運作，從全速域主動車距控制到自動停車輔助，皆難以與傳統手排結合。另一方面，現代自排變速箱在油耗表現與碳排控制上早已全面超越手排，對追求節能與法規合規的車廠而言，手排變得既昂貴又無效益。

而這股數位化浪潮並未止步於變速箱，Johnson 同時指出，年輕世代對手煞車拉桿與指針儀表的需求也快速消退。在電子手煞車與全液晶儀表幾乎成為標配的時代，要找到能拉一下「啪」聲的傳統煞車桿或觀察轉速紅線的實體指針，已越來越困難。這些過去代表機械感與人車互動的元素，如今多被簡化為觸控操作與聲效模擬。

對車迷來說，這樣的轉變或許令人感傷，但從汽車產業的現實邏輯來看，簡化產品線、減少零組件複雜度，正是控制成本與加快上市速度的關鍵。而當大多數消費者選擇數位化、輕鬆駕駛、科技滿載的產品時，品牌自然更難為少數手排支持者保留額外開發支出。

Hyundai 認為新世代 Ioniq 5 N 的發展速度與操控感受，已遠遠超越過往百年內燃技術的進化步調。甚至連排氣聲浪，也可以透過揚聲器模擬而「有效取代」。這番言論或許無法說服所有人，卻也突顯出現代汽車定義的轉變：駕馭感不再依賴機械，而是仰賴程式與演算。

不可否認，仍有車廠願意為手排信仰者保留一席之地，例如 Toyota、BMW 等品牌皆持續推出具三踏板設定的車款。但在電動化席捲、造車成本節節攀升的大趨勢下，這些選項勢必將越來越稀少。對喜愛人車互動、享受手腳並用駕駛節奏的駕駛者來說，現在能選、能開、能買，或許才是當下最該珍惜的自由。