「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

▲新一代MG4大陸即將發表，完成下線生產儀式。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

新一代MG4於近日在大陸工廠正式完成下線作業，宣告新世代車型正式進入量產階段。官方同時宣布，將於8月5日開放預售，並預計在9月初展開正式上市與交車，展現品牌搶攻主流電車市場的積極佈局。

▲新一代MG4推出全新的活潑車色。

全新一代MG4延續電動休旅定位，車身尺碼為4,395x1,842x1,551mm，軸距達2,750mm，較現行款更為放大，有助於提升車室空間表現。外觀方面，導入全新家族設計語彙，採用封閉式水箱罩與分離式頭燈組，整體造型更具未來感與運動風格，而官方還預告推出全新的翠綠色。

▲車載系統與OPPO合作。

新MG4在智慧科技方面大幅進化，首度搭載與OPPO聯合開發的車載系統，將實現更流暢的手機互聯、語音控制與OTA升級等功能，打造更聰明的車載體驗。內裝預料將延續現行MG車系的全新螢幕布局，並強化介面操作邏輯與娛樂功能。

上汽MG官方確認，將於8月5日正式展開預售活動，並預計於9月初開始正式交車。外界預估，新世代MG4價格將維持平價車策略，入門車型有望壓在人民幣15萬元，折合新台幣約66萬。