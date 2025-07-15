賓士「首款5門電動獵跑」發表！雙車型、續航761km還有星光天窗

▲賓士發表新一代CLA Shooting Brake電動獵跑，首波共有2車型，最大續航可達761公里。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）自3月發表新一代CLA後，今（15）日原廠也推出「品牌首款5門電動獵跑」CLA Shooting Brake，新車搭載全新MMA模組化平台、MB.OS影音系統，具有寬敞乘坐空間與後行李廂表現，海外共有CLA 250+ Shooting Brake with EQ Technology、CLA 350+ 4Matic Shooting Brake with EQ Technology 2車型。

▲新CLA電動獵跑車尺碼更放大，軸距增加61mm來到2,790mm，另外也標配一體式車頂行李架。



新CLA Shooting Brake尺碼為4,723mm （+35mm）x 1,855mm（+25mm） x 1,469mm（+27mm），軸距2,790mm（+61mm），比改款前的燃油車型更放大，同時外觀也維持流線獵跑設計，最大後行李廂空間達1,290公升，另外也提供101公升前置物空間，並標配一體式車頂行李架。

▲新CLA電動獵跑車後行李廂最大可達1,290公升，另外也提供101公升前置物空間。



新CLA Shooting Brake也採大型全景玻璃天窗，車頂玻璃採紅外線反射塗層與200奈米內部低輻射（LowE）塗層的隔熱夾層安全玻璃，並具有Sky Control技術，可於10-20毫秒內調整透明度，提供隔熱、隱私需求。不僅如此，原廠也首度將氛圍燈與天窗結合，內嵌158顆星星圖案，打造迷人星空的座艙氛圍。

▲車內採10.25吋數位儀表、14吋MBUX中控螢幕，可支援Google Gemini、ChatGPT AI，另外全景天窗也有Sky Control技術，可於10-20毫秒內調整透明度，並結合氛圍燈，在天窗內嵌158顆星星圖案，打造迷人星空的座艙氛圍。



車內則具有10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，副駕也可選配14吋資訊螢幕，並且是第2款搭載MB.OS系統車型，整合 Google Gemini、Microsoft Bing搜尋與 ChatGPT人工智慧語言模型，讓車主可透過自然語言與車輛對話，同時車內也換上全新多功能方向盤、具有觸覺反饋設計。

CLA Shooting Brake皆採800V架構，兩車型皆採85kWh電池組，其中CLA250+車型採單馬達，具有268匹／34.2公斤米扭力，具有WLTP 761公里最大續航力；而雙馬達4驅的CLA 350+車型則具有348匹／52.5公斤米扭力，靜止加速破百5秒，最大續航力為730公里。兩車型可支援320kW直流快充，充電十分鐘可跑310公里（CLA350+車行為300公里）。

▲台灣賓士也將導入CLA Shooting Brake電動獵跑，不過確切導入車型還需以官方公布為主。