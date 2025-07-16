BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 G87 世代 BMW M2 正式問世至今不過兩年光景，但原廠繼 5 月甫發表 M2 CS 與專屬賽車版本後，如今 BMW M 部門再度釋出預告，揭示一套名為「Track Package」的街道合法性能套件，將為這款性能雙門車注入更強烈的賽道風格與駕控升級。

▲BMW M 部門出預告，揭示一套專為 M2 打造並名為「Track Package」的街道合法性能套件。

根據 BMW 官方 Instagram 上釋出的影像，這套 Track Package 將於 2025 年推出，並搭載於一輛全車塗裝 Sao Paulo Yellow 的 M2 身上。儘管前後保桿與車尾大型擾流尾翼皆被偽裝貼紙覆蓋，仍可一眼識出明顯加大的空力造型與下擾流設計，暗示這不僅是視覺升級，更是朝賽道實戰需求所打造的硬派版本。

車頭部分似乎擁有更深邃的前下巴造型，並可能針對進氣口與導流結構進行優化，雖整體輪廓仍保留 G87 原有基礎，但細節處理更為極致。至於車尾那組碩大的固定式尾翼，不僅為高速穩定性提供額外下壓力，也明確區隔一般 M2 與高性能套件版本的身份。

雖然目前動力規格尚未公布，但考量 M2 Track Package 極有可能承襲或微幅升級現行 M2 所搭載的 3.0 升雙渦輪直列六缸引擎，原廠輸出為 473 匹馬力，配備手排或自排。而若參考稍早亮相的 M2 CS，其輸出已預期上探 500 匹以上，因此 Track Package 有望在 ECU 調校、散熱系統與排氣組件上進行小幅強化，達到介於標準版與 CS 之間的平衡點。

更重要的是，BMW 官方指出此車將「徹底發揮 M Performance Parts 的極限潛力」，此語頗耐人尋味。或許未來 Track Package 並非單一版本車型，而是一系列可選配的升級套件，從懸吊、制動、空力外觀到內裝配件皆可依需求選購，甚至可能採「完整套組 + 單項選配」雙軌並行銷售模式，滿足不同車主對於賽道體驗與合法上路的取捨需求。

BMW 目前並未透露更多技術細節或上市時程，但預計完整資訊將於 2025 年正式釋出。對於追求操控與個性化升級的 M 車主而言，這項 Track Package 將為 M2 注入更深層次的賽車基因，也再度證明 BMW 在新世代性能車開發上的靈活戰略，不僅滿足熱血車迷對純粹駕馭的執著，也巧妙融入現代法規與市場彈性的多元應對。