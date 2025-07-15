馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

▲據大陸媒體統計，自4／23發表至7月11日止，馬自達新電動休旅EZ-60接單破3.3萬張，預計9月正式上市。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

由大陸長安馬自達生產的EZ-60電動休旅（歐洲車名為CX-6e），在4／23上海車展亮相後，預計在9月上市交車。EZ-60甫發表創下48小時內接單破1萬張，而最近根據大陸媒體統計，截至7／11止，EZ-60接單已突破33,000張。

▲EZ-60車長4,850mm，為中型電動休旅，提供電動版、增程版兩種選擇。



新EZ-60搭載長安汽車的EPA平台、車長4,850mm，共有電動版、增程版兩種選擇，售價自人民幣12.99萬起（折新台幣約53萬起），外觀以Arata概念車為設計，具有分離式LED頭燈，座艙也採26.5吋中控螢幕、並具有100吋AR擴增實境抬頭顯示器、數位後視鏡與雙前座通風加熱座椅，配備可說是不俗。

▲EZ-60採26.5吋中控螢幕、並具有100吋AR擴增實境抬頭顯示器、電子後視鏡、雙前座通風加熱座椅等配備。



動力方面，電動版EZ-60採單馬達、68.8kWh電池組，具有258匹最大馬力、最大續航表現力達600公里；增程版則採1.5升自然進氣引擎、電動馬達及28.4kWh電池組，具有218匹馬力。

馬自達EZ-60也將在今年底於歐洲市場販售，屆時將以CX-6e為車名，考量到Mazda 6e電動房車德國售價自44,900歐元起（折合新台幣約153.7萬），預料在歐盟關稅影響下將更貴。

▲考量到Mazda 6e電動房車的德國售價，在歐盟關稅下EZ-60將會更昂貴。