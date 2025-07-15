ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

▲Mazda EZ-60休旅銷量捷報！上市不到一個月訂單上看2萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲據大陸媒體統計，自4／23發表至7月11日止，馬自達新電動休旅EZ-60接單破3.3萬張，預計9月正式上市。（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

由大陸長安馬自達生產的EZ-60電動休旅（歐洲車名為CX-6e），在4／23上海車展亮相後，預計在9月上市交車。EZ-60甫發表創下48小時內接單破1萬張，而最近根據大陸媒體統計，截至7／11止，EZ-60接單已突破33,000張。

▲Mazda EZ-60休旅銷量捷報！上市不到一個月訂單上看2萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲EZ-60車長4,850mm，為中型電動休旅，提供電動版、增程版兩種選擇。

新EZ-60搭載長安汽車的EPA平台、車長4,850mm，共有電動版、增程版兩種選擇，售價自人民幣12.99萬起（折新台幣約53萬起），外觀以Arata概念車為設計，具有分離式LED頭燈，座艙也採26.5吋中控螢幕、並具有100吋AR擴增實境抬頭顯示器、數位後視鏡與雙前座通風加熱座椅，配備可說是不俗。

▲Mazda EZ-60休旅銷量捷報！上市不到一個月訂單上看2萬。（圖／翻攝自Mazda）

▲EZ-60採26.5吋中控螢幕、並具有100吋AR擴增實境抬頭顯示器、電子後視鏡、雙前座通風加熱座椅等配備。

動力方面，電動版EZ-60採單馬達、68.8kWh電池組，具有258匹最大馬力、最大續航表現力達600公里；增程版則採1.5升自然進氣引擎、電動馬達及28.4kWh電池組，具有218匹馬力。

馬自達EZ-60也將在今年底於歐洲市場販售，屆時將以CX-6e為車名，考量到Mazda 6e電動房車德國售價自44,900歐元起（折合新台幣約153.7萬），預料在歐盟關稅影響下將更貴。

▲Mazda EZ-60上海車展發表！今年也將進軍歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

▲考量到Mazda 6e電動房車的德國售價，在歐盟關稅下EZ-60將會更昂貴。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅馬自達Mazda長安EZ-60CX-6e歐洲螢幕EPA訂單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD為「台北」做三行詩告白 鏡頭前害羞賣萌 ...超可愛＞＜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

賓士「首款5門電動獵跑」發表！雙車型、續航761km還有星光天窗

賓士「首款5門電動獵跑」發表！雙車型、續航761km還有星光天窗

最新文章

賓士「首款5門電動獵跑」發表2025-07-15

馬自達電動休旅接單破3.3萬張2025-07-15

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅2025-07-15

Nissan下一代X-Trail明年中亮相2025-07-15

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕2025-07-15

Honda最可愛電動車新一代亮相2025-07-15

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

Hyundai技術總監：沒人想買手排2025-07-15

熱門文章

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量2025-07-14

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光2025-07-14

Hyundai技術總監：沒人想買手排2025-07-15

德國馬牌輪胎2新品在台上市2025-07-14

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

相關新聞

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅！折合新台幣百萬有找

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅！折合新台幣百萬有找

Nissan下一代X-Trail明年中旬亮相！搭最新e-Power、再添PHEV油電

Nissan下一代X-Trail明年中旬亮相！搭最新e-Power、再添PHEV油電

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕！限量12台銀線特仕版同步亮相

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕！限量12台銀線特仕版同步亮相

Honda「最可愛電動車」新一代亮相！續航210公里、已接近量產

Honda「最可愛電動車」新一代亮相！續航210公里、已接近量產

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

Hyundai技術總監直言「現在沒人想買手排車」！熱血車迷死守也沒用

Hyundai技術總監直言「現在沒人想買手排車」！熱血車迷死守也沒用

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366