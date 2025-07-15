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「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅！折合新台幣百萬有找

▲Nissan March復活轉生電動休旅！歐洲正式開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan March復活轉生電動休旅！歐洲正式開賣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

曾在台灣紅極一時的Nissan March，終於重返車壇！不過這次它不是傳統掀背小車，而是化身為一款電動小休旅，重新以Micra之名於歐洲市場開賣。全車採純電驅動，提供兩種電池容量與可愛活潑的外型，與雷諾Renault 5 EV並肩作戰，搶攻都會電動車級距。

▲Nissan March復活轉生電動休旅！歐洲正式開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲主打入門電車首購族，外型活潑可愛。

這次全新Micra不再是小巧掀背車，而是接近小型休旅的跨界設定。車身長3,999mm、寬1,750mm、高1,505mm，軸距2,530mm，不僅空間感更好，也更符合現在休旅小車當道的市場趨勢。

外觀設計上，圓形日行燈與可愛的水滴型車身線條相當討喜，搭配防刮材質與18吋鋁圈，讓它在都會中不只可愛，也更有存在感。歐洲開價2.8萬歐元起，折合新台幣約96萬。

▲Nissan March復活轉生電動休旅！歐洲正式開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan March復活轉生電動休旅！歐洲正式開賣。（圖／翻攝自Nissan）

▲電池提供2種規格。

全新Micra其實來自與雷諾Renault 5共享CMF-B EV平台打造，提供40、52度兩種電池容量，對應319、419公里續航力。輸出為122、148匹馬力，支援100kW快充，30分鐘能完成15%至80%蓄電。

中控與儀錶採用雙10.1吋螢幕，整合Google Maps與語音助理等功能，並可透過手機遠端控制車輛資訊，標榜不陽春的都會用車。

行李廂空間也表現不俗，後廂標準容積為326L，後座放倒後最大可拓展至1,106L，短程出遊或購物載物都相當夠用。

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關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅Micra

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