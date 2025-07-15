想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

▲隨著最新優惠方案出爐，現在購買電動機車是最佳時機點。（圖／Gogoro 提供）

記者錢雅慧／綜合報導

相較於傳統油車，電動機車具備平順好騎、停等時沒有震動噪音與廢熱等各種舒適體驗，再加上密集換電站實現電池一換就走、各項先進智慧功能等，都讓不少人動心想要「油轉電」，甚至是選擇電動機車做為人生第 1 部機車，不過面對琳琅滿目的資費方案時，總會讓不少人陷入選擇困難，現在不用再煩惱了，隨著最新優惠方案出爐，購買電動機車最佳時機點已經來臨！

▲不僅Gogoro Network 在全台有綿密換電網路，Gogoro 車款也具備豐富智慧功能，如圖部分車款支援「Apple 錢包機車鑰匙」，輕觸車身即可解鎖出發。（圖／Gogoro 提供）

Gogoro Network 目前在全台有超過 2,700 座換電站，覆蓋率達到 90%，在日常生活中處處可見，像是每 4 家全聯就有 1 座換電站，且在投入的超過 140 萬顆電池當中，有超過 70% 都是最新的第 3 代電池，只要開車廂放入新電池就能立刻繼續騎乘，免去排隊加油的等待時間絕對讓騎士很有感；各種智慧功能也是 Gogoro 電動機車的一大強項，不僅支援 Apple 錢包機車鑰匙，還有省力牽車與自動倒車模式，另外 Gogoro App 強大的遠端管理功能，也帶來更科技的用車體驗。

▲Gogoro 推出限時購車 $0 月租優惠方案，「騎多少、付多少」帶來更彈性更自由的騎乘體驗。（圖／Gogoro 提供）

為了讓想要購買電動機車的騎士能簡單入主，Gogoro 近期推出超殺的「 $0 月租」綁約 24 個月優惠方案，不用燒腦計算哪種費率最適合自己，主打「騎多少、付多少」，每安時計價 $1.1 元，相當於騎乘 1 公里僅需 $1 元，帶來更彈性、更自由的騎乘體驗，而且原本用於營運能源基礎建設的一次設定費（單電池 $6,000 元／雙電池 $9,000 元），現在也針對不同購車族群推出減免與折扣優惠，可說是入主電動機車的最佳時機。

▲無論是哪種身分，新購旗艦機種 Gogoro Pulse 都能享有設定費全免的限時限額優惠。（圖／Gogoro 提供）

即日起至 7／27 止，學生只要在活動期間內於門市出示有效學生證，購買 Gogoro Pulse 、 Gogoro Delight 或 Gogoro VIVA MIX ，都能享有專屬的設定費全免優惠；至於首購或換購騎士，也可以使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡新卡友優惠，購入 Gogoro 任一車款一樣可享設定費全免；熱門車款 Gogoro Pulse 、 Gogoro Delight 、 Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro EZZY 不限資格、不限付款方式，也分別提供設定費全免、半價與折價 $2,000元不等的優惠，買電動機車就趁現在！新購車主也可趁機了解自己實際騎乘需求與用量，於未來約滿後可彈性調整至最適合自己的資費方案。

▲單電池的 Gogoro EZZY 搭配 Gogoro Rewards 台新聯名卡新卡友優惠可享設定費全免，或是不限資格不限付款方式均可享設定費折價 $2,000 元。（圖／Gogoro 提供）