ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

▲想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看。（圖／Gogoro提供）

▲隨著最新優惠方案出爐，現在購買電動機車是最佳時機點。（圖／Gogoro 提供）

記者錢雅慧／綜合報導

相較於傳統油車，電動機車具備平順好騎、停等時沒有震動噪音與廢熱等各種舒適體驗，再加上密集換電站實現電池一換就走、各項先進智慧功能等，都讓不少人動心想要「油轉電」，甚至是選擇電動機車做為人生第 1 部機車，不過面對琳琅滿目的資費方案時，總會讓不少人陷入選擇困難，現在不用再煩惱了，隨著最新優惠方案出爐，購買電動機車最佳時機點已經來臨！

▲想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看。（圖／Gogoro提供）

▲不僅Gogoro Network 在全台有綿密換電網路，Gogoro 車款也具備豐富智慧功能，如圖部分車款支援「Apple 錢包機車鑰匙」，輕觸車身即可解鎖出發。（圖／Gogoro 提供）

Gogoro Network 目前在全台有超過 2,700 座換電站，覆蓋率達到 90%，在日常生活中處處可見，像是每 4 家全聯就有 1 座換電站，且在投入的超過 140 萬顆電池當中，有超過 70% 都是最新的第 3 代電池，只要開車廂放入新電池就能立刻繼續騎乘，免去排隊加油的等待時間絕對讓騎士很有感；各種智慧功能也是 Gogoro 電動機車的一大強項，不僅支援 Apple 錢包機車鑰匙，還有省力牽車與自動倒車模式，另外 Gogoro App 強大的遠端管理功能，也帶來更科技的用車體驗。

▲想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看。（圖／Gogoro提供）

▲Gogoro 推出限時購車 $0 月租優惠方案，「騎多少、付多少」帶來更彈性更自由的騎乘體驗。（圖／Gogoro 提供）

為了讓想要購買電動機車的騎士能簡單入主，Gogoro 近期推出超殺的「 $0 月租」綁約 24 個月優惠方案，不用燒腦計算哪種費率最適合自己，主打「騎多少、付多少」，每安時計價 $1.1 元，相當於騎乘 1 公里僅需 $1 元，帶來更彈性、更自由的騎乘體驗，而且原本用於營運能源基礎建設的一次設定費（單電池 $6,000 元／雙電池 $9,000 元），現在也針對不同購車族群推出減免與折扣優惠，可說是入主電動機車的最佳時機。

▲想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看。（圖／Gogoro提供）

▲無論是哪種身分，新購旗艦機種 Gogoro Pulse 都能享有設定費全免的限時限額優惠。（圖／Gogoro 提供）

即日起至 7／27 止，學生只要在活動期間內於門市出示有效學生證，購買 Gogoro Pulse 、 Gogoro Delight 或 Gogoro VIVA MIX ，都能享有專屬的設定費全免優惠；至於首購或換購騎士，也可以使用台新 Gogoro Rewards 聯名卡新卡友優惠，購入 Gogoro 任一車款一樣可享設定費全免；熱門車款 Gogoro Pulse 、 Gogoro Delight 、 Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro EZZY 不限資格、不限付款方式，也分別提供設定費全免、半價與折價 $2,000元不等的優惠，買電動機車就趁現在！新購車主也可趁機了解自己實際騎乘需求與用量，於未來約滿後可彈性調整至最適合自己的資費方案。

▲想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看。（圖／Gogoro提供）

▲單電池的 Gogoro EZZY 搭配 Gogoro Rewards 台新聯名卡新卡友優惠可享設定費全免，或是不限資格不限付款方式均可享設定費折價 $2,000 元。（圖／Gogoro 提供）

關鍵字：GogoroNetwork0月租資費方案睿能電動機車摩托車換電網路PulseVIVAMIXEZZYDelight月租費優惠學生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鄰居4貓1狗遭嗆死】三重民宅惡火釀奪命悲劇

推薦閱讀

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

最新文章

想買電動機車現在就是最佳時機點2025-07-15

賓士「首款5門電動獵跑」發表2025-07-15

馬自達電動休旅接單破3.3萬張2025-07-15

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅2025-07-15

Nissan下一代X-Trail明年中亮相2025-07-15

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕2025-07-15

Honda最可愛電動車新一代亮相2025-07-15

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量2025-07-14

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光2025-07-14

台灣山葉送驗「CUXiE」電動機車2025-07-14

德國馬牌輪胎2新品在台上市2025-07-14

相關新聞

賓士「首款5門電動獵跑」發表！雙車型、續航761km還有星光天窗

賓士「首款5門電動獵跑」發表！雙車型、續航761km還有星光天窗

馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

訊息躍上大螢幕！富里鄉電視牆託播申請開跑　長期有折扣優惠

訊息躍上大螢幕！富里鄉電視牆託播申請開跑　長期有折扣優惠

Honda「最可愛電動車」新一代亮相！續航210公里、已接近量產

Honda「最可愛電動車」新一代亮相！續航210公里、已接近量產

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

台灣山葉推「首款綠牌電動機車」？車名CUXiE、馬力＆續航資料曝

讀者迴響

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

「LEXUS全新旅行車搭最新油電」有望成真！網友：太帥了、敲碗求量產

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

國產「鴻海納智捷Model B休旅」續航力曝光！516公里挑戰百萬有找

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366