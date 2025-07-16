「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

▲Nissan積極推出主力車型換代！要來挽救低迷的銷量。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan主力車款一輛接一輛，不只X-Trail即將大改款，新一代Nissan Sentra也在計劃內，從日前原廠的釋出剪影預告得知，新Sentra外型將有大幅度變化，化身更跑格轎跑，還有望搭上最新的e-Power省油新油電。

▲Nissan Sentra車頭更近似電動車設計，頭燈、水箱罩辨識度極高。（預想圖／翻攝自Youtube@Digimods DESIGN）

國外釋出最新的預想圖還原新Sentra走向，採用更具動感與線條感的設計。車頭呈現楔形輪廓，配備細長 LED 頭燈及直立式日行燈，水箱罩不再是過去V-Motion家族化設計，換成更具辨識度的新造型，並呼應Murano 休旅設計元素，側面線條俐落，搭配擾流尾翼，整體更具運動風格。

▲內裝將取自Murano最新座艙。

內裝將提升質感，新增軟質飾板與更具豪華感的座椅材質，同樣取自Murano特色，採用大尺吋中控螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。同時具備升級版主動安全系統。

動力配置上，日前Nissan已經發表最新一代e-Power油電，未來將成為Sentra主力配置來應對國外嚴苛的排放法規，全球戰略車Sentra將換上全新油電系統，屆時就能與同級對手TOYOTA Corolla油電一較高下。