比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

▲改款新Model Y於印度上市！售價讓全球車迷熱烈討論。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉Model Y在全球排行雖然偏高，不過印度更驚人，本周印度開賣最新改款的新Model Y，入門款售價就高達近220萬新台幣，其中高達100%關稅是主因，比台灣貴了30萬！

▲印度售價比台灣多了20～30萬。

特斯拉本周宣布在印度市場開賣Model Y電動休旅車，雖然這對當地電動車發展是重大突破，但令人吃驚的是，印度後輪驅動入門款，高達598.9萬盧比，折合新台幣220萬，而台灣市場為189.99萬，貴了近30萬。

高規的長續航四驅版來到678.9萬盧比，折合新台幣250萬，而台灣市場為229.99萬，也有近20萬的價差。

▲印度Model Y被徵收100%關稅，價格翻漲。

導致印度售價居高不下的主因，是當地政府對進口整車課徵的高額關稅，以印度官方稅則，進口車（含電動車）若價格高於4萬美金，將面臨100%關稅，Model Y入門款售價就來到7萬美金，再加上地方稅、物流費與附加稅，導致特斯拉在當地的定價翻倍暴漲。

印度政府近期開放條件式優惠稅制，雖然特斯拉已在印度投資設廠，但尚未在當地正式啟動產品線，因此印度Model Y仍屬課稅進口，才導致如此高價。