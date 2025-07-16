ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

▲改款新Model Y於印度上市！售價讓全球車迷熱烈討論。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉Model Y在全球排行雖然偏高，不過印度更驚人，本周印度開賣最新改款的新Model Y，入門款售價就高達近220萬新台幣，其中高達100%關稅是主因，比台灣貴了30萬！

▲改款新Model Y於印度上市！售價讓全球車迷熱烈討論。（圖／翻攝自特斯拉）

▲印度售價比台灣多了20～30萬。

特斯拉本周宣布在印度市場開賣Model Y電動休旅車，雖然這對當地電動車發展是重大突破，但令人吃驚的是，印度後輪驅動入門款，高達598.9萬盧比，折合新台幣220萬，而台灣市場為189.99萬，貴了近30萬。

高規的長續航四驅版來到678.9萬盧比，折合新台幣250萬，而台灣市場為229.99萬，也有近20萬的價差。

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

▲印度Model Y被徵收100%關稅，價格翻漲。

導致印度售價居高不下的主因，是當地政府對進口整車課徵的高額關稅，以印度官方稅則，進口車（含電動車）若價格高於4萬美金，將面臨100%關稅，Model Y入門款售價就來到7萬美金，再加上地方稅、物流費與附加稅，導致特斯拉在當地的定價翻倍暴漲。

印度政府近期開放條件式優惠稅制，雖然特斯拉已在印度投資設廠，但尚未在當地正式啟動產品線，因此印度Model Y仍屬課稅進口，才導致如此高價。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：tesla電動車電池Model YModel 3Model XModel S休旅車房車Cybertruck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【天價一碗麵】台中男不甩演習騎車買午餐！最高可罰15萬

推薦閱讀

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

最新文章

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

印度特斯拉關稅超過70%賣超貴2025-07-16

「大改款Nissan Sentra」預計今年見2025-07-16

BMW將推M2跑車合法上路賽道套件2025-07-16

電動都會小車變身迷你越野賽車2025-07-15

想買電動機車現在就是最佳時機點2025-07-15

賓士「首款5門電動獵跑」發表2025-07-15

馬自達電動休旅接單破3.3萬張2025-07-15

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅2025-07-15

Nissan下一代X-Trail明年中亮相2025-07-15

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量2025-07-14

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

BMW將推M2跑車合法上路賽道套件2025-07-16

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

台灣三菱將導入「全新進口車」2025-07-14

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

電動都會小車變身迷你越野賽車2025-07-15

相關新聞

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

Robotaxi布局深化　Tesla成美國市場擴大關鍵

Robotaxi布局深化　Tesla成美國市場擴大關鍵

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕！限量12台銀線特仕版同步亮相

全球首間「邁巴赫品牌中心」開幕！限量12台銀線特仕版同步亮相

讀者迴響

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366