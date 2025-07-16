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玩命關頭「韓哥RX-7座駕」拍賣！天價直逼保羅沃克R34、引擎還很新

▲玩命關頭韓哥RX-7座駕拍賣。（圖／翻攝自BonhamsBonhams）

▲《玩命關頭：東京甩尾》韓哥的RX-7座駕近日以折合新台幣3,588.6萬高價賣出，可說是最接近保羅沃克Nissan R34 GT-R的物件。（圖／翻攝自Bonhams，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

還記得《玩命關頭：東京甩尾》中，韓哥（姜成鎬飾）駕駛的那台RX-7嗎？最近這款車在Bonhams拍賣會是以91.1萬英鎊（折合新台幣約3,588.6萬）高價售出，可以說是逼近保羅沃克的Nissan R34 GT-R了。

據了解，這是拍攝電影期間僅有2輛RX-7的其中一輛，劇中由韓哥駕駛，該車為1992年出廠的馬自達RX-7 FD，改裝了日本VeilSide Fortune車身套件，主要用在拍攝電影畫面中的靜態或特寫鏡頭，車內甚至還留有攝影機機位標記與#71 HANS字樣。

▲玩命關頭韓哥RX-7座駕拍賣。（圖／翻攝自BonhamsBonhams）

▲玩命關頭韓哥RX-7座駕拍賣。（圖／翻攝自BonhamsBonhams）

▲這輛車為僅有2台中的其中一輛，主要用來靜態拍攝、特寫鏡頭，另外也改裝了VeilSide Fortune車身套件，雙轉子渦輪引擎則由RE羽宮重新操刀打造。

這輛車也比一般FD加長了209mm，僅保留原廠車頂、後保桿，車身採珠光橘塗裝，配備19吋Andrew Premier Series Racing Evolution 5輪圈、倍耐力P Zero Nero輪胎。

該車在出售前也做了完整檢修，包括由RE-Amemiya羽宮重新打造的雙轉子渦輪引擎，雖然儀表里程為106,785公里，但自維修後僅跑了5,000公里，之後就一直閒置著。

▲玩命關頭韓哥RX-7座駕拍賣。（圖／翻攝自BonhamsBonhams）

▲這輛RX-7已在Bonhams拍賣會以91.1萬英鎊（折合新台幣約3,588.6萬）高價售出。

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關鍵字：汽車跑車馬自達電影玩命關頭東京甩尾韓哥姜成鎬RE雨宮拍賣RX-7

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