特斯拉「長軸版Model Y L」亮相！ 6人座軸距破3米、大陸秋季上市

▲特斯拉於大陸推出Model Y L長軸版6人座車型，預計秋季就會上市。（圖／翻攝自特斯拉）



記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）於大陸市場推出長軸版Model Y L，該車售價自40萬人民幣起（折合新台幣約164萬），官方微博也以「Model Y L，金秋見」描述，預計秋季就會上市。

新長軸版Model Y L為6人座豪華電動休旅，採2+2+2佈局，車長增加179mm、車高增加40mm、軸距增加150mm，使車身尺碼來到4,976mm x 1,920mm x 1,668mm，軸距突破3米來到3,040mm。

▲特斯拉官方也在微博預告金秋見，售價則自40萬人民幣起（折合新台幣約164萬）。（圖／翻攝自特斯拉微博）



▲長軸版Model Y L軸距增加150mm，突破3米來到3,040mm。



Model Y L也在大陸工信部第397批新車申報資料中，由上海工廠生產，採雙馬達全輪驅動（前軸馬達142kW、後軸馬達198kW），總輸出功率為340kW（約456匹），在動力上與Model Y Performance相當接近，電池則由LG Energy Solution供應，續航力尚未公布。

長軸版Model Y L在外觀上並無太多變化，不過在車身加長下，也使C柱與尾門線條與Model X相似，該車僅限大陸市場獨享，其他市場無法導入販售。

▲長軸版Model Y L外觀並無太多變化，該車由上海工廠生產，僅限大陸市場獨享。