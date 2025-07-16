中華eMOVIN限時推「電池0元免月租」　身分證中2數字享1萬購車金

▲中華eMOVING推出限時3大優惠，EZ-R、EZ1可享電池0元免月租、新購設定費減免，身分證有1或5數字可享最高1萬元購車金。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

中華eMOVING慶祝成立15周年，迎接暑假旺季，今（16）日推出3大限時回饋方案，祭出指定車款「電池0元免月租」優惠、新購設定費減免、身分證含1或5數字享最高10,000元購車金，活動至月底止。

此次中華eMOVING推出的三大限時方案包括：EZ-R、EZ1換電車款適用「電池0元免月租」優惠、新購首次設定費減免，最高省下9,000元、「身分證含數字1或5」，EZ-R指定車款最高享10,000元購車金，搭配中央及地方政府補助，購車優惠最高可達37,400元，試乘還可獲得品牌彈蓋保溫杯。

▲EZ-R標配ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑系統，全面提升行車安全。



中華eMOVING此次限時優惠主打的EZ-R標配ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑系統，全面提升行車安全，同時在新一代電動馬達與碳纖維皮帶傳動系統下，0-50km／h加速僅需3.7秒，並具有27.4公升置物空間，輕快加速、實用性也滿足日常通勤移動需求。