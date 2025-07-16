TOYOTA GR86日規新年式8／1登場！昔「高人氣塗裝」以特仕版回歸

▲TOYOTA日規新年式GR86預告8／1發表，將與兄弟車同樣改良引擎點火電路，另外還會推出一款Yellow Edition特仕版。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在雙生兄弟速霸陸BRZ推出新年式後，日本TOYOTA原廠也預告將在8月1日發表新年式GR86，除了同樣改良引擎點火電路外，還將推出RZ Yellow Edition特仕版，後者預計在10月亮相。

此次日規新年式GR86主要進行引擎控制系統的改良，讓車輛若發生點火電路故障時，系統僅會停止受影響故障的汽缸，將低引擎完全熄火的風險，讓車輛可繼續移動至安全的位置。

▲TOYOTA日本官網已釋出GR86新年式相關訊息。



除了改良引擎點火電路外，此次新年式GR86也將推出過往高人氣車色的Yellow Edition特仕版，該車將以RZ車型為基礎，並具有鮮艷的「日出黃」塗裝，車內也採黃黑色座椅、黃色縫線，並具有Brembo煞車系統、Sachs避震、深色輪圈等配置，該特仕車將比新年式車型稍晚到來，預計在10月上市。

▲GR96 Yellow Edition特仕版將以RZ車型為基礎，並具有鮮艷的「日出黃」塗裝，車內也採黃黑色座椅、黃色縫線。