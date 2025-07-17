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「TOYOTA入門小車」印度全車系安全升級！折合新台幣30萬有找

▲TOYOTA Glanza全車系升級6具氣囊，還推出外觀新套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Glanza全車系升級6具氣囊，還推出外觀新套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度TOYOTA持續強化小型掀背車安全水準！旗下熱銷車款Glanza 7月推有感升級，全車系標配6 顆安全氣囊，即便是最入門的手排車型也同享福利。與此同時，Glanza另新增全新Prestige Edition特仕車，動感外觀為產品增添新鮮話題。

▲TOYOTA Glanza全車系升級6具氣囊，還推出外觀新套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Glanza來自Suzuki Baleno貼牌販售。

TOYOTA Glanza比過去台灣Yaris還便宜，Glanza是TOYOTA與 Suzuki 合作結晶，來自Suzuki Baleno貼牌雙生車，主打經濟、實用與年輕族群市場。此次產品升級重點在於，原本僅中高階提供 6顆氣囊，如今下放至全車系，這在印度便宜入門小車算是相當罕見。當地售價折合新台幣約26萬，頂規約落在38萬。

此外，車輛仍配有 ABS、EBD、ESC、HAC（斜坡起步輔助）與 ISOFIX 等完整主被動安全配置，符合印度消費者對入門車款的高期待。

▲TOYOTA Glanza全車系升級6具氣囊，還推出外觀新套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲配備上本就相當豐富，如今安全升級更有競爭力。

配合安全升級，原廠也推出限量Prestige Edition特仕車，外觀套件加上鍍鉻飾條於保桿、後視鏡等處妝點，讓入門的小車享有視覺質感提升。

Glanza 動力核心維持1.2 升自然進氣汽油引擎，最大馬力90匹，搭配 5 速手排或自排；另也提供 CNG天然氣動力選項。車內標配 9 吋資訊娛樂系統、HUD 抬頭顯示器、360 度環景攝影機與無線 Apple CarPlay／Android Auto 功能，配備水準相當有競爭力。

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關鍵字：toyotaYaris掀背SuzukiBalenoGlanza

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