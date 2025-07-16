「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

▲第6代RAV4才剛發表！下一代Corolla也即將登場。（預想圖／翻攝自Yotube@Evren Özgün Spy Sketch）

記者徐煜展／綜合報導

從新一代TOYOTA Camry、RAV4相繼問世，大致能確定TOYOTA熱門車款未來設計走向，而接下來就只剩主力車Corolla尚未改款，從時間點來看，新一代Corolla離問世已經不遠，預計明年登場還將有全新世代的1.5升油電系統。

▲新一代Corolla化身帥氣4門轎跑。

Camry、RAV4、Crown、Prius都有相同特徵的雙C造型LED頭燈，這也就暗示未來Corolla將具有同樣的家族化設計，從國外釋出的預想圖觀察，新一代Corolla更賦予更強烈的跑格氣息，展現更殺氣騰騰的氣勢。

▲內裝採用Camry最新數位座艙，並換上1.5升油電。

內裝其實也不難預測，與Camry同屬房車級距，下一代Corolla將取自Camry亮點的全新數位座艙，以12.3吋數位儀錶、12.3吋數位螢幕呈現，並具備TSS 3.0安全防護系統。

TOYOTA正在秘密開發的全新1.5升引擎將成為下一代Corolla秘密武器，該動力能結合TOYOTA擅長的油電技術，全新世代的引擎與油電加持，下一代Corolla將具備更好的油耗節能，今年壓軸已經交給第6代RAV4，而明年相信會是新一代Corolla亮相的好時機。