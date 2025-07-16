ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

▲第6代RAV4才剛發表！下一代Corolla也即將登場。（預想圖／翻攝自Yotube@Evren Özgün Spy Sketch）

▲第6代RAV4才剛發表！下一代Corolla也即將登場。（預想圖／翻攝自Yotube@Evren Özgün Spy Sketch）

記者徐煜展／綜合報導

從新一代TOYOTA Camry、RAV4相繼問世，大致能確定TOYOTA熱門車款未來設計走向，而接下來就只剩主力車Corolla尚未改款，從時間點來看，新一代Corolla離問世已經不遠，預計明年登場還將有全新世代的1.5升油電系統。

▲第6代RAV4才剛發表！下一代Corolla也即將登場。（預想圖／翻攝自Yotube@Evren Özgün Spy Sketch）

▲新一代Corolla化身帥氣4門轎跑。

Camry、RAV4、Crown、Prius都有相同特徵的雙C造型LED頭燈，這也就暗示未來Corolla將具有同樣的家族化設計，從國外釋出的預想圖觀察，新一代Corolla更賦予更強烈的跑格氣息，展現更殺氣騰騰的氣勢。

▲第6代RAV4才剛發表！下一代Corolla也即將登場。（預想圖／翻攝自Yotube@Evren Özgün Spy Sketch）

▲內裝採用Camry最新數位座艙，並換上1.5升油電。

內裝其實也不難預測，與Camry同屬房車級距，下一代Corolla將取自Camry亮點的全新數位座艙，以12.3吋數位儀錶、12.3吋數位螢幕呈現，並具備TSS 3.0安全防護系統。

TOYOTA正在秘密開發的全新1.5升引擎將成為下一代Corolla秘密武器，該動力能結合TOYOTA擅長的油電技術，全新世代的引擎與油電加持，下一代Corolla將具備更好的油耗節能，今年壓軸已經交給第6代RAV4，而明年相信會是新一代Corolla亮相的好時機。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTACorolla跨界休旅AltisCamryAllion房車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

推薦閱讀

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

電動都會小車「變身迷你越野賽車」！德國改裝廠重新詮釋雷諾5號

想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

想買電動機車「現在就是最佳時機點」！最優惠購車方案一次看

最新文章

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

印度特斯拉關稅超過70%賣超貴2025-07-16

「大改款Nissan Sentra」預計今年見2025-07-16

BMW將推M2跑車合法上路賽道套件2025-07-16

電動都會小車變身迷你越野賽車2025-07-15

想買電動機車現在就是最佳時機點2025-07-15

賓士「首款5門電動獵跑」發表2025-07-15

馬自達電動休旅接單破3.3萬張2025-07-15

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅2025-07-15

Nissan下一代X-Trail明年中亮相2025-07-15

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量2025-07-14

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

「新一代MG4電動休旅」下線生產2025-07-15

BMW將推M2跑車合法上路賽道套件2025-07-16

Lexus NX二度小改款亮點曝2025-07-14

台灣三菱將導入「全新進口車」2025-07-14

「LEXUS全新旅行車」有望成真2025-07-14

電動都會小車變身迷你越野賽車2025-07-15

相關新聞

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

比台灣多30萬！印度特斯拉「新Model Y關稅100%」全球最貴

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

「大改款Nissan Sentra」預計今年見！外觀更跑格、換上省油新油電

馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

馬自達新電動休旅上市前接單破3.3萬張！續航600km、年底登陸歐洲

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅！折合新台幣百萬有找

「Nissan March回來了」轉型全新電動休旅！折合新台幣百萬有找

Nissan下一代X-Trail明年中旬亮相！搭最新e-Power、再添PHEV油電

Nissan下一代X-Trail明年中旬亮相！搭最新e-Power、再添PHEV油電

讀者迴響

熱門文章

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

TOYOTA「全新休旅售價太香」訂單爆量！大陸產能忙翻供不應求

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪再現身！最快今年上市

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

「新一代MG4電動休旅」下線生產預告8月接單！外觀、內裝、電池都升級

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

BMW將推「M2跑車合法上路賽道套件」！超大尾翼上身　性能有感提升

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

Lexus NX二度小改亮點曝！升級Arene OS影音、LSS+4.0輔助系統

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

國產小休旅是前菜、台灣三菱將有「全新進口車」！油電7人座也有望導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366