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三菱發表「全新7人座休旅」！1.5渦輪比Outlander大、有望導入來台

▲影片來源：Mitsubishi

記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi）推出「全新7人座休旅」Destinator！該車專為東協市場設計，雖然屬於越野定位，但與Xforce共用前驅平台打造，採燃油動力、屬於中型休旅級距，預計在7／23日的印尼國際車展亮相，這也是繼Xpander跨界MPV、Xforce小型休旅後，由印尼工廠生產的第3款全球戰略車型，後續也有望由中華三菱導入來台。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱發表全新7人座休旅Destinator，該車為中型休旅，軸距比Outlander大，在全球戰略車款定位下有望導入來台。（圖／翻攝自Mitsubishi)

新Destinator外形粗獷，車長4,680mm、車寬1,840mm、車高1,780mm，軸距2,815mm，車長比Outlander略短、但軸距則長了110mm，具有更寬敞的車室空間；設計上融入「Dynamic Shield」語彙，頭燈、保桿、水箱護罩造型相當立體，並以蜂巢狀格柵結合透明壓克力外格柵組成，而日行燈、尾燈則皆採T字LED燈組，搭配18吋輪圈，進一步放大霸氣視覺。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲Destinator外型粗獷霸氣，雖是前驅，但透過AYC系統、循跡防滑也具有輕度越野功能。

車內則採8吋數位儀表、12.3吋中控螢幕，並提供多種儀表介面選擇，同時也提供與Yamaha共同開發的「Dynamic Sound Yamaha Premium」音響系統，全車共8具揚聲器。Destinator也是三菱首款採用SDA（自動照明系統）的車型，透過螢幕操作，可以5%為單位調整玻璃、遮陽簾的開啟度，並可向上傾斜玻璃進行通風。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲Destinator採8吋數位儀表、12.3吋中控螢幕，並具有全景電動天窗、Yamaha音響系統等，第2排可前後滑移10公分。

其他配備還包括Mitsubishi Motors Safety Sensing駕駛輔助系統、6氣囊、電動全景天窗、64色氛圍燈、第2排座椅可前後滑移10公分、第3排冷氣出風口，同時每排座椅皆有Type-A、Type-C USB插孔，駕駛／副駕後方也有可折疊桌板等。

▲三菱Destinator。（圖／翻攝自Mitsubishi)

▲Destinator採1.5升4缸渦輪、CVT變速箱，具有最大馬力160匹／25.4公斤米扭力，後續有望由中華三菱導入，目前還不清楚是否以國產化、或是進口方式販售。

Destinator動力部分則搭載1.5升MIVEC汽油渦輪引擎，該引擎是基於久經考驗的4B40渦輪引擎為開發，搭配CVT變速箱，具有最大馬力160匹／25.4公斤米扭力。原廠也表示，雖然Destinator為前驅，但透過AYC主動偏航控制可調整前軸左右輪的驅動力，加上結合循跡控制系統，可使車輛具有輕度越野性能，並提供5種駕駛模式選擇（包括Wet、Normal、Tarmac、Gravel、Mud）。

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