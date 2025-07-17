Honda「新年式Civic」日規升級！車色更亮、金油層耐用度提升1.5倍

▲Honda Civic日規推出新年式更新，主要在金油層材質進行升級，具有更亮的光澤度、耐用度也提升1.5倍以上。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

在先前傳出消息後，日本Honda（本田） 也針對Civic進行新年式更新，包括 e:HEV油電與汽油動力各2款車型，在外觀塗裝上也用上更好的金油層材質，不過受到原物料、物流成本影響下，當地售價也有調漲。

此次日規Civic也像RS、ZR-V等看齊，針對車色塗裝的金油層材質進行改良，將傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺換成功能性更強的材料，可提升車身光澤度，並且與傳統材質相比，耐用度提高1.5倍以上。

▲原廠表示，將傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺換成功能性更強的材料，可提升車身光澤度。



日規Civic共有e:HEV油電、汽油渦輪兩動力，其中e:HEV採2.0升4缸汽油引擎、1.1kWh鋰電池及電動馬達，具有184匹最大馬力；汽油車型則採1.5升4缸渦輪引擎，最大馬力為182匹／24.5公斤米扭力。

在售價小漲下，日本Civic汽油車型入手門檻自3,544,200日圓起（折合新台幣約70.1萬）、油電車型則是4,094,200日圓起（折合新台幣81萬）。

▲受到原物料、物流影響，日規新年式Civic售價也有調漲。