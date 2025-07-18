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TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

▲X-VAN GEAR Concept。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA曾於2023年推出的跨界MPV概念車，最近也傳出已在日本專利局申請註冊，最快有望在12月亮相。（圖／翻攝自TOYOTA，圖片皆為X-VAN GEAR Concept概念車，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠傳出將在今年12月推出一款「跨界MPV」，車名叫做X-VAN，該車是以Noah、Voxy為基礎，搭載TNGA-C平台，為滿足戶外運動風格及實用性的創新產品，原廠也已在3月1日向日本專利局申請註冊，預計很快就會正式上市。

其實早在2023年日本移動展上，TOYOTA就以X-VAN GEAR Concept概念車進行展演，X-VAN結合了MPV的便利性與SUV的越野性能，預料將以Gear、Core、Tool三種類型，分別滿足戶外活動、乘坐舒適性、商用規格等需求。

▲X-VAN GEAR Concept。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲X-VAN GEAR Concept。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲這款「跨界MPV」有望以X-VAN的車名販售，該車是以Noah、Voxy為基礎，同樣搭載TNGA-C平台。

X-VAN尺碼相較Noah、Voxy車寬更寬、車高更低，尺碼為4,695mm x 1,820mm x 1,855mm，軸距2,850mm，配備上則有望採10.5吋中控螢幕、360度環景、TSS3.0駕駛輔助系統等。

至於動力方面，日媒預測將有1.8升Hybrid油電、2.0升汽油引擎，油電動力提供前驅、4驅選擇，具有WLTP平均油耗22.5km／L。汽油車型則具有最大馬力170匹／20.9公斤米扭力，預計最快12月就會亮相。

▲X-VAN GEAR Concept。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力部分則可望提供1.8升油電、2.0升汽油。

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