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135.8萬起！台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預售　2款汽油、1款油電

▲速霸陸美規油電森林人Forester Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲經銷端釋出接單訊息！新一代Forester休旅車型、價格揭露。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

即將上市的台灣新一代速霸陸Forester休旅，經銷端已釋出最新接單訊息，提供2款汽油、1款油電，接單售價135.8萬起，而官方則在7月18日釋出更詳細的訊息。

▲SUBARU Forester

▲速霸陸美規油電森林人Forester Hybrid 。（圖／翻攝自Subaru）

▲汽油提供2款。

新一代Forester休旅汽油共有i-L、i-S兩款，接單售價分別為135.8、139.9萬起，而矚目的全新油電僅有1款售價159.8萬，更是同級唯一採用水平對臥的油電休旅，汽油動力採2.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出185匹馬力、25.2公斤米扭力，汽油、油電都具有四驅功能。

▲速霸陸Forester油電續航超過1千公里！環島挑戰開跑。（圖／翻攝自速霸陸）

▲SUBARU Foeester

▲油電作為頂規專屬，售價159.8萬。

作為頂規獨有S:HEV油電則採用2.5升自然進氣，搭配2具電動馬達，引擎本體提供165匹馬力、21.6公斤米扭力，馬達為122匹馬力、28.2公斤米扭力，國外平均油耗落在18.4～18.8km/L水準，加上63L油箱，原廠表示能跑出超過1,000公里續航力。

內裝配備來自最新家族化設計，承襲Crosstrek、WRX等11.6吋直列多媒體螢幕，頂規油電擁有11具喇叭HK音響、無線手機充電、360度環景攝影等，而招牌的EyeSight 4.0也進化採用升級進階版，安全防護相當完善。

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