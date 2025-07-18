速霸陸「第3款電動車」發表！3車型最大馬力338匹、頂規具通風椅

▲Subaru於北美發表品牌第三款電動車Uncharted，該車與TOYOTA電動版C-HR為雙生兄弟，共有3車型，預計明年初上市。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）於北美市場發表全新電動休旅「Uncharted」，該車也是速霸陸第3款BEV電動車，為中小型休旅定位，與Solterra、Trail Seeker同樣內建NACS特斯拉快充規格，同時Uncharted與TOYOTA電動版C-HR為雙生兄弟，是雙方再度合作的產品。

「Uncharted」具有「未知的」意思，提供Premium FWD、Sport、GT三款等級，預計2026年上市。新車外觀設計簡潔，銳利的車頭造型與緊湊型車身相呼應，營造創新、運動、活力的視覺，同時原廠也提供亮眼的橘色塗裝，搭配18-20吋輪圈，帶來獨特風格。

▲車內具有14吋中控螢幕、雙手機無線充電板，頂規GT車型還有雙前座通風椅、Harman Kardon音響、全景天窗等配備。



座艙內部則採14吋中控螢幕，具有無線Apple Carplay／Android Auto、雙手機無線充電、後座USB-C插孔，同時全車系也標配EyeSight輔助系統、All-Weather Package套件，後者包括雙前座加熱、加熱後視鏡、雨刷除冰裝置、電動尾門、氛圍燈、DriverFocus駕駛注意力監控系統等，中階Sport版本則多了X-Mode越野模式、加熱方向盤、StarTex防水內裝、環景影像等，頂規GT車型則有全景天窗、20吋輪圈、雙前座通風座椅、Harman Kardon音響、電子後視鏡等配備。

電動系統方面，Uncharted皆採74.7kWh鋰電池，Premium FWD採單馬達前驅、限量販售，具有221匹最大馬力，最大續航力超過483公里；而Sport、GT皆採雙馬達全驅，最大續航力達467公里，最大馬力為338匹，具有0-100km／h加速5秒內的表現，並可在30分鐘內完成10-80％充電，售價方面則尚未公布，預計2026年初上市。

▲Uncharted皆採74.7kWh鋰電池，Premium FWD採221匹單馬達前驅，最大續航力超過483公里；雙馬達全驅車型則具有最大馬力338匹、最大續航力達467公里。