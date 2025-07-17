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Suzuki「最新電動休旅e-Vitara」日規細節公開！續航500KM年底開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 正式公布 e-Vitara 在日本市場細節，預計將於今年底前在當地正式發售。這款作品不僅是 Suzuki 電動化新紀元的起點，也顯示原廠對 SUV 電動車未來定位的全新理解。除了最高可達 500 公里的續航表現，e-Vitara 更以強悍的外觀設計與富有層次感的內裝鋪陳，展現出品牌全新的視覺語彙與產品哲學。

▲Suzuki 正式公布 e-Vitara 在日本市場細節，預計將於今年底前在當地正式發售。

就外觀來看，e-Vitara 保有 SUV 輪廓的厚重感，但同時導入更多稜角明快、幾何化的線條處理，整體風格顯得更具現代感與科技感。車頭採用封閉式水箱護罩設計，結合造型銳利的頭燈組與 Suzuki 廠徽橫貫前臉，營造出鮮明的電動車家族語彙。車側則以硬朗的腰線和立體化輪拱結構強調肌肉感，同時利用黑色飾件與雙色車頂打造出懸浮式視覺效果。至於尾部，最吸睛的莫過於水平貫穿尾門的透明燈條與倒勾型 LED 尾燈，讓整體車尾造型既簡潔又富有未來感，也呼應車輛的電動身份定位。

這次 e-Vitara 的內裝設計同樣值得關注，整體以直線構成為主軸，搭配大尺寸中控螢幕與多層次中控台，呈現出簡潔卻不單調的氛圍。e-Vitara 延續了燃油版 Vitara 所具備的「T 字型中控配置」，以傳統驅動系統為基礎、沿著中央軸線延伸的座艙設計，被認為是 SUV 機能與視覺平衡的最佳比例。進入電動化時代，設計團隊則進一步透過整合顯示系統與雙層式中控布局，來呼應電動 SUV 所應具備的科技感與未來感。

透過日文概念中的「抜き（穿透）」、「透き（透明）」與「浮き（懸浮）」三項抽象表現進行詮釋。例如，中央鞍座設計採用鏤空處理，強化座艙空間的穿透感；各處開關與按鍵也大量應用透明材質與層次堆疊，搭配環艙氣氛燈營造懸浮視覺效果，呈現電動車特有的輕盈感與未來感。

進一步觀察車艙細節，包括四組出風口以更成熟洗鍊的方式編排，既延續品牌過往如 Hustler 那種具個性的設計語彙，又不失於電動 SUV 所需的精緻感與科技感。此外，內裝配色採用大面積棕色包覆，甚至延伸至車門內側的矩形範圍，藉此延展視覺寬度、強化座艙的開闊印象。

整體而言，e-Vitara 不僅標誌 Suzuki 進軍電動車市場的決心，更是一次結合品牌價值、日式美學與未來科技語言的產品實驗。原廠是否能透過這樣的策略擄獲更多用戶青睞，將是值得觀察的下一步。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Suzukie-VitaraVitara電動車汽車新車休旅車SUV日規

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