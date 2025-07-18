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台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」！經濟部強硬回應了

台灣賓士日前呼籲政府，台美關稅談判應符合WTO精神，不能獨厚美國車，經濟部給出回應。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

對美關稅談判傳出政府可能對美國進口車實施零關稅，引發非美系車廠不滿，日前台灣賓士就曾呼籲政府，應符合WTO精神，不能獨厚美國車。17日經濟部正式表態，次長何晉滄堅持，台美談判屬於兩國之間貿易協議，所談稅率僅適用兩國，無法給予其他國家同等優惠。

「不應僅對單一國家或生產地給予特優待遇，才符合WTO公平貿易的基本精神。」日前出席媒體餐敘，台灣賓士總裁金恩中被問到政府放出讓美國進口車零關稅風向的問題時語重心長地說。

尤其自從川普4月宣布對等關稅以來，國內車市銷售急凍，尤其是政府與美談判考慮調降關稅與貨物稅的消息頻傳，更讓消費者買車意願低迷，進口車商擔心雙稅未定，一旦政府降稅，一提車就會造成損失，也讓台中港區塞了數萬台的進口車。近期經濟部又釋出可能只對美國進口車降稅的風向，讓非美國車商認為，受到不公平待遇。

身為歐洲大車廠，同時也是台灣車主喜好的德系品牌賓士開砲後，經濟部次長何晉滄17日回應，台美目前的談判屬於雙邊談判，跟其他國家無關，每個國家現在跟美國的談判，也定義為各自國家與美國之間的雙邊談判，不適用對其他國家的關稅，例如，美國跟英國談定的關稅只適用美國與英國之間，其他國家不適用。

對於歐系車商抗議不公平待遇，何晉滄強調，賓士車款在美國也有生產，未來台美談判關稅出來後，從那邊進口台灣，同樣可適用優惠。

據了解，目前非美系車廠在美國也有生產導入台灣，像是由汎德代理的德國BMW旗下的X系列包括X3、X5、X6、X7、XM車款，賓士的GLE、GLE Coupe、GLS，日本品牌則有Toyota Sienna、Infiniti QX60等，未來對美進口車實施零關稅時，都可能適用調降售價。


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關鍵字：Mercedes-Benz賓士台灣關稅經濟部汽車新車

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