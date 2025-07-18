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台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

▲福斯。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯推出夏日限定試駕，即日起至8／15，福斯人禮遇計劃金卡、白金卡會員獨享ID.4、ID.5免費2天1夜深度試駕。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車針對ID.電動車推出夏日限定試駕，即日起至8月15日止，福斯人禮遇計劃金卡、白金卡會員獨享ID.4、ID.5電動車款免費2天1夜深度試駕，不僅有專人親送車輛到府，還有機會獲得品牌限定精品。

台灣福斯總裁Steffen Knapp表示，福斯舉辦多樣試乘活動拉近與消費者距離，希望以無負擔的體驗方式，讓更多人感受德製工藝，選擇最符合需求的電能駕駛。

▲福斯。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯ID.4、ID.5皆有Pro S、GTX雙車型，GTX更具有340匹馬力、靜止加速破百5.4秒表現。

福斯ID.4電動休旅採雙色設計、ID.5則有流線斜背造型，2車型皆有Pro S、GTX雙車型，搭載MEB電動車平台，其中GTX更具有340匹馬力／69.3公斤米扭力、靜止加速破百5.4秒。

即日起至8月15日止，台灣福斯推出快閃夏日限定禮遇，福斯人禮遇計劃金卡、白金卡會員前往官方頁面報名，就能免費試駕ID.車系2天1夜，感受數位化座艙及純電操駕樂趣，下訂ID.4電動車系還可享100萬30期低利率優惠，現金專案最高折抵10萬元。

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