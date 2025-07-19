歐洲汽車集團「Stellantis停止研發氫氣車」！中短期缺乏實質成長力

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 日前宣布，將全面終止旗下氫燃料電池（FCEV）車款的開發與量產計畫，原訂今年夏季於法國 Hordain 與波蘭 Gliwice 工廠啟動的氫能商用車生產線將全面喊卡。原廠強調，目前氫能在中短期內缺乏實質成長潛力，是此一決策的關鍵原因。

▲Stellantis 宣布將全面終止旗下氫燃料電池（FCEV）車款的開發與量產計畫。

Stellantis 表示，全球氫氣補給基礎設施建置進度仍相當有限，加上資本投入龐大，且多數市場缺乏有力的消費誘因，在綜合經濟性與實用面考量後，決定收回此計畫。該集團也坦言，氫能動力的輕型商用車（LCV）在本世代內仍難以普及，實際應用的成熟期可能得等到 2030 年以後。

隨著整體計畫喊停，Stellantis 也同步檢討與氫燃料電池製造商 Symbio 的合作方向。該品牌於 2023 年取得 Symbio 三分之一股份，與 Michelin 與 Forvia 共同成立該合資事業，原希望將氫能動力技術快速推向歐洲與北美市場。然而，根據彭博社報導，Michelin 對 Stellantis 的突然退場頗感意外，並指出此舉可能引發後續人事調整壓力。

儘管整體氫能開發業務被迫中止，Stellantis 強調將維持現有產線與人力配置，原本參與相關研發的人員也將轉調至其他部門，持續投入於電動與混合動力產品線的強化。對於此一決策，Stellantis 歐洲業務營運長 Jean-Philippe Imparato 表示：「為了回應歐洲日益嚴格的碳排放規範，集團必須作出清楚且負責任的選擇。氫能市場仍屬小眾，短期內缺乏經濟規模的可行性，因此我們會將資源集中於電動與油電產品線，來確保企業競爭力，並回應消費者期待。」

事實上，此次態度轉向與 Stellantis 今年初的氫能布局形成明顯對比。當時原廠才剛宣布，將針對旗下 Pro One 商用車陣容導入共八款氫燃料電池版本，涵蓋 Citroën、Fiat、Opel/Vauxhall、Peugeot 等品牌，車型包括 e-Jumpy、e-Jumper、E-Scudo、E-Ducato、Vivaro、Movano、E-Expert 與 E-Boxer。甚至當時負責氫能領域的技術長 Jean-Michel Billig 還曾強調：「我們將氫能技術導入中大型商用車產線，展現了原廠對尖端科技的投入與實現承諾。」

然而從更長遠的視角來看，Stellantis 本就對氫能的發展潛力持保留態度。早在 2021 年，前任執行長 Carlos Tavares 就曾直言，當時積極投入氫能的車廠，其實已在電池與純電技術方面落後一大步。

即便 Stellantis 選擇退場，全球仍有不少車廠持續投入氫能動力的開發。Toyota、BMW、Hyundai、Honda 以及 Renault 等車廠，至今仍視氫能為未來多元移動解方的一環，並持續推動相關技術的量產與應用。對 Stellantis 而言，這項決策雖屬策略性收斂，但未來是否會再次重啟氫能相關佈局，仍需視全球市場與政策走向而定。