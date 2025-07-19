ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

歐洲汽車集團「Stellantis停止研發氫氣車」！中短期缺乏實質成長力

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 日前宣布，將全面終止旗下氫燃料電池（FCEV）車款的開發與量產計畫，原訂今年夏季於法國 Hordain 與波蘭 Gliwice 工廠啟動的氫能商用車生產線將全面喊卡。原廠強調，目前氫能在中短期內缺乏實質成長潛力，是此一決策的關鍵原因。

▲Stellantis 宣布將全面終止旗下氫燃料電池（FCEV）車款的開發與量產計畫。

Stellantis 表示，全球氫氣補給基礎設施建置進度仍相當有限，加上資本投入龐大，且多數市場缺乏有力的消費誘因，在綜合經濟性與實用面考量後，決定收回此計畫。該集團也坦言，氫能動力的輕型商用車（LCV）在本世代內仍難以普及，實際應用的成熟期可能得等到 2030 年以後。

隨著整體計畫喊停，Stellantis 也同步檢討與氫燃料電池製造商 Symbio 的合作方向。該品牌於 2023 年取得 Symbio 三分之一股份，與 Michelin 與 Forvia 共同成立該合資事業，原希望將氫能動力技術快速推向歐洲與北美市場。然而，根據彭博社報導，Michelin 對 Stellantis 的突然退場頗感意外，並指出此舉可能引發後續人事調整壓力。

儘管整體氫能開發業務被迫中止，Stellantis 強調將維持現有產線與人力配置，原本參與相關研發的人員也將轉調至其他部門，持續投入於電動與混合動力產品線的強化。對於此一決策，Stellantis 歐洲業務營運長 Jean-Philippe Imparato 表示：「為了回應歐洲日益嚴格的碳排放規範，集團必須作出清楚且負責任的選擇。氫能市場仍屬小眾，短期內缺乏經濟規模的可行性，因此我們會將資源集中於電動與油電產品線，來確保企業競爭力，並回應消費者期待。」

事實上，此次態度轉向與 Stellantis 今年初的氫能布局形成明顯對比。當時原廠才剛宣布，將針對旗下 Pro One 商用車陣容導入共八款氫燃料電池版本，涵蓋 Citroën、Fiat、Opel/Vauxhall、Peugeot 等品牌，車型包括 e-Jumpy、e-Jumper、E-Scudo、E-Ducato、Vivaro、Movano、E-Expert 與 E-Boxer。甚至當時負責氫能領域的技術長 Jean-Michel Billig 還曾強調：「我們將氫能技術導入中大型商用車產線，展現了原廠對尖端科技的投入與實現承諾。」

然而從更長遠的視角來看，Stellantis 本就對氫能的發展潛力持保留態度。早在 2021 年，前任執行長 Carlos Tavares 就曾直言，當時積極投入氫能的車廠，其實已在電池與純電技術方面落後一大步。

即便 Stellantis 選擇退場，全球仍有不少車廠持續投入氫能動力的開發。Toyota、BMW、Hyundai、Honda 以及 Renault 等車廠，至今仍視氫能為未來多元移動解方的一環，並持續推動相關技術的量產與應用。對 Stellantis 而言，這項決策雖屬策略性收斂，但未來是否會再次重啟氫能相關佈局，仍需視全球市場與政策走向而定。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：StellantisSTLAFrame平台電動車油電車氫氣車氫燃料汽車新車停止中止開發放棄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

推薦閱讀

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／Honda新大黃蜂亮相「柯有倫站台相挺」！25年新車同步現身

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

最新文章

歐洲汽車集團Stellantis放棄氫氣車2025-07-19

台灣福斯推限定免費試駕體驗2025-07-18

Nissan暢銷MPV新年式升級2025-07-18

福特Bronco越野休旅也有長軸版2025-07-18

台賓士總裁砲關稅優惠不能獨厚美車2025-07-18

TOYOTA「新跨界MPV」傳12月亮相2025-07-18

速霸陸「第3款電動車」發表2025-07-18

大陸特「斯拉新車送測」再曝光2025-07-18

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預售2025-07-18

Suzuki最新電動休旅日規細節公開2025-07-17

熱門文章

台賓士總裁砲關稅優惠不能獨厚美車2025-07-18

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V2025-07-15

TOYOTA「新跨界MPV」傳12月亮相2025-07-18

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

三菱「新7人座休旅」亮相2025-07-17

Nissan旗艦7人座MPV睽違15年改款2025-07-16

歐洲汽車集團Stellantis放棄氫氣車2025-07-19

Suzuki最新電動休旅日規細節公開2025-07-17

「新一代Peugeot 3008」試駕2025-07-16

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」2025-07-15

相關新聞

台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

Nissan暢銷MPV新年式升級！搭Level 2、7速自排　露營車也受惠

Nissan暢銷MPV新年式升級！搭Level 2、7速自排　露營車也受惠

福特「Bronco越野休旅」也有長軸版！近3米軸距　採電動、增程動力

福特「Bronco越野休旅」也有長軸版！近3米軸距　採電動、增程動力

台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」！經濟部強硬回應了

台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」！經濟部強硬回應了

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

讀者迴響

熱門文章

台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」！經濟部強硬回應了

台灣賓士總裁開砲「關稅優惠不能獨厚美國車」！經濟部強硬回應了

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

「HONDA全新休旅」將登台空間更勝CR-V！接單價137萬降關稅將更便宜

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

三菱發表「全新7人座休旅」！1.5渦輪比Outlander大、有望導入來台

三菱發表「全新7人座休旅」！1.5渦輪比Outlander大、有望導入來台

Nissan「旗艦7人座MPV」睽違15年改款！搭e-Power挑戰陸地頭等艙

Nissan「旗艦7人座MPV」睽違15年改款！搭e-Power挑戰陸地頭等艙

歐洲汽車集團「Stellantis停止研發氫氣車」！中短期缺乏實質成長力

歐洲汽車集團「Stellantis停止研發氫氣車」！中短期缺乏實質成長力

Suzuki「最新電動休旅e-Vitara」日規細節公開！續航500KM年底開賣

Suzuki「最新電動休旅e-Vitara」日規細節公開！續航500KM年底開賣

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366