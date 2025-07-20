速霸陸擴大歐洲電動車陣容　Uncharted、E-Outback陸續導入

▲速霸陸目前僅在歐洲市場販售新一代Solterra，原廠也確認將在明年底前擴大陣容，導入Uncharted與E-Outback。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）在北美市場推出Uncharted後，也準備在歐洲進行電動車佈局，確定將在2026年前推出3款電動車，這3款電動休旅都與TOYOTA合作，分別是Uncharted、新改款Solterra與E-Outback，其中E-Outback就是歐規版本的Trailseeker。

目前速霸陸在歐洲僅販售Solterra，如今原廠也確定將擴大陣容，並將在2026年前陸續導入，這3款電動休旅都與TOYOTA合作，甫發表的Uncharted就是TOYOTA電動版C-HR雙生兄弟，具有14吋中控螢幕，同時最大馬力可達338匹，前驅車型最大續航達584公里。

另外，新一代Solterra也將在歐洲更新，改款後帶來更強悍的動力及電池容量，相較改款前增加了123匹馬力，來到338匹，並且在更大的73.1kWh電池下，提供超過500公里續航。歐規Solterra在外觀上也會透過亮黑色輪拱進行區別，同時也升級新一代EyeSight系統及14吋中控螢幕。

▲速霸陸Trailseeker在歐洲車名為E-Outback，該車也是目前品牌最大的電動休旅。



至於第3款E-Outback，也就是Trailseeker的歐規車名，該車與TOYOTA bZ Woodland為雙生車，車格比Solterra更長、更寬，後車廂可放4具行李箱，預計將搭配74.7kWh電池組，具有375匹最大馬力、靜止加速破百4.4秒表現，最大續航力可達450公里。

速霸陸也確認歐規導入時程，目前該市場已販售新一代Solterra，至於Uncharted則將在10月發表、2026年Q1開賣；E-Outback則會在2021年Q1開始預售。