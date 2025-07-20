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TOYOTA、Lexus 12.3吋數位儀表召修！台灣逾6.4萬輛　CC、LM都在內

▲TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA集團召修12.3吋數位儀表瑕疵，日本受影響逾64萬台、台灣市場則超過6.4萬台，其中包括暢銷Corolla車系、Lexus LM、RX車系等。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA、Lexus近日召修多款車型，主因是12.3吋數位儀表板瑕疵，因數位儀表內部電路板過早老化，可能會導致儀表沒有畫面、無法判讀車輛時速及警示燈。對此台灣總代理和泰也將針對國內車型召修，預計將有6.4萬輛需回廠進行免費軟體更新。

此次日本TOYOTA集團召修，包括TOYOTA品牌旗下Alphard、Vellfire、Harrier、Crown、RAV4、GR Corolla、GR Yaris、Century、Corolla車系（含Cross、Altis、Sport），以及Lexus品牌LBX、LM、LS、RX等車系，共計21款車受影響。據日本國土交通省文件顯示，主因是電氣設備（12.3吋數位儀表）部分瑕疵，長時間操作下可能會導致電路板上的元件過早老化，儀表可能無法顯示，並且也無法判讀時速、警示燈等，日本受影響車輛達646,376輛。

▲TOYOTA集團12.3吋數位儀表召修。（圖／翻攝自日本國土交通省）

▲日本國土交通省文件中指出，主因是12.3數位儀表板內的電路板過早老化，恐導致儀表無法顯示、或無法判讀時速、警示燈。（圖／翻攝自日本國土交通省）

▲TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣市場方面，受影響車輛為2022年5月19日至2025年5月23日出廠車型，後續將透過OTA遠端韌體更新、或回廠更新改正。

台灣市場方面，和泰也表示雙品牌共計64,620輛受影響，其中TOYOTA品牌為59,737輛、Lexus品牌為4,883輛，受影響車輛為2022年5月19日至2025年5月23日出廠車型，後續將通知受影響車主，屆時將透過回廠進行免費軟體更新改正。

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關鍵字：汽車召修TOYOTALexus數位儀表電路板老化12.3吋瑕疵召修CCLMAlphard

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