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【周焦點】TOYOTA新休旅現身　日系進口油電接單　三菱7人座發表

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

進口日系油電休旅不只有TOYOTA RAV4，速霸陸大改款Forester展開預售，首搭全新油電系統；海外三菱發表全新7人座休旅，未來導入台灣機會頗高；比台灣TOYOTA Corolla Cross外型更豐富，大陸小改款Corolla Cross休旅提前曝光。

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲新Forester導入最新2.5升油電，具備超過1千公里的續航力。

新一代Subaru Forester首度在台灣提供油電系統（連結），而且還是與國外同步最新的S:HEV技術，內含TOYOTA THS油電科技，以2.5升水平對臥引擎搭配電動馬達，售價159.萬，另有入門款的汽油選項，採2.5升自然進氣，售價135.8萬起。

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲大陸TOYOTA神車休旅小改款造型曝光。

TOYOTA Corolla Cross於大陸的雙生休旅小改款曝光（連結），廣汽、一汽豐田都將推出改款鋒蘭達與銳放，其中一汽豐田造型與台灣相同，都具有搶眼的最新家族設計，而廣汽豐田的鋒蘭達則為日規造型。

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱7人座休旅帶來新鮮感的產品競爭力。

這可能不是他國事務！海外三菱發表Destinator全新7人座（連結），其來歷為台灣今年國產導入的Xforce放大版，與Xforce血緣濃厚的Destinator 7人座作品，自然將成為台灣原廠評估導入車款。

▲台灣大改款速霸陸Forester開始接單；三菱發表全新7人座有望登台；TOYOTA神車休旅曝光。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻海Model B現身能源局，已在最終上市籌備階段。

於能源局首度曝光鴻海Model B，即將在今年以納智捷n5上市（連結），採單馬達後驅、58度電池，能繳出229匹馬力，能源局首度曝光516公里續航力。

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