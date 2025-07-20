TOYOTA砸5000萬美元「擴建美國試車場」！強化先進科技研發能力

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota Motor North America 日前宣布，將在美國亞利桑那州的 Toyota Arizona Proving Grounds (TAPG) 投入超過 5,000 萬美元 (約合新台幣 14.7 億元)，進行一系列全新設施建設與擴建作業，包括一條長達 5.5 英里 (約 8.85 公里) 的高速環形測試跑道、全新越野測試園區、改良版的操控試車道路面，未來更規劃增建專門用於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 開發的設施。

▲Toyota Motor North America 將在美國亞利桑那州的 Toyota Arizona Proving Grounds (TAPG) 投入超過 5,000 萬美元 (約合新台幣 14.7 億元)，進行一系列全新設施建設與擴建作業，包括一條長達 5.5 英里 (約 8.85 公里) 的高速環形測試跑道、全新越野測試園區、改良版的操控試車道路面，未來更規劃增建專門用於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 開發的設施。

Toyota 將該測試場正式命名為 "Arizona Mobility Test Center at Toyota Arizona Proving Grounds (AMTC at TAPG)"，並自 2021 年起開放給業界使用，由 Intertek Transportation Technologies 負責營運與管理。根據該廠統計，至今已有 37 家企業、約 286 輛測試車輛進駐使用，累計測試時數超過 20 萬小時，並舉辦了 22 場相關活動。

▲根據該廠統計，至今已有 37 家企業、約 286 輛測試車輛進駐使用，累計測試時數超過 20 萬小時，並舉辦了 22 場相關活動。

AMTC at TAPG 位於亞利桑那州 Wittmann 鎮附近的索諾蘭沙漠，距離鳳凰城約 60 英里 (約 96.6 公里)，占地約 11,650 英畝，內含總長度 77 英里 (約 124 公里) 的各式測試道路，其中包括 60 英里 (約 96.6 公里) 的鋪裝道路、超過 50 英里 (約 80.5 公里) 越野道路，以及一條已建成的高速環形測試道，另一條環道亦即將完工。自 1993 年設立以來，該場地已作為超過 50 款 Toyota 與 Lexus 車型進入北美市場前調校用的測試基地。

▲AMTC at TAPG 位於亞利桑那州 Wittmann 鎮附近的索諾蘭沙漠，距離鳳凰城約 60 英里 (約 96.6 公里)，占地約 11,650 英畝，內含總長度 77 英里 (約 124 公里) 的各式測試道路，其中包括 60 英里 (約 96.6 公里) 的鋪裝道路、超過 50 英里 (約 80.5 公里) 越野道路，以及一條已建成的高速環形測試道，另一條環道亦即將完工。

Toyota 北美研發部副總裁 Stefan Young 表示，本次的投資清楚表明 Toyota 對亞利桑那設施的高度重視。隨著場地設施升級，AMTC 將成為各界測試新車性能的理想場所，同時也將有助於 Toyota 北美地區自研車款的開發與驗證。

▲自 1993 年設立以來，該場地已作為超過 50 款 Toyota 與 Lexus 車型進入北美市場前調校用的測試基地。

亞利桑那州長 Katie Hobbs 也對此投資表示，Toyota 的持續投入再度證明，亞利桑那是企業選擇落腳、留駐與投資的理想地點。這項計畫不僅會推動當地經濟，也將使該州站上汽車創新產業的最前線。