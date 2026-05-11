保時捷宣布「關3家子公司＆精簡董事會編制」！加速戰略重整再聚焦

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近期接連宣布重大組織調整，包括關閉三家子公司、精簡董事會編制，藉此將資源重新集中於核心業務。這一系列動作引發業界關注，顯示該豪華品牌正面對全球汽車市場劇烈變革所帶來的壓力。

根據 Porsche 官方發布的資訊，旗下 Cellforce Group GmbH、Porsche eBike Performance GmbH 以及 Cetitec GmbH 將陸續停止營運，總計影響超過 500 名員工。Porsche 執行董事會主席 Michael Leiters 表示，公司必須重新聚焦核心業務，這是成功進行戰略重整的基礎，即使必須做出痛苦的裁減決定。

其中，Cellforce GmbH 因應 Porsche 技術開放的動力系統策略，不再具備足夠的長期發展前景。而 Porsche eBike Performance 則因電動自行車驅動系統的市場環境發生根本性變化，合資企業的業務活動將全數終止。至於 Cetitec GmbH，主要開發 Porsche 與整個 Volkswagen 集團的資料通訊專用軟體，同樣因市場環境改變與開發範疇移轉而面臨關閉。

另一方面，Porsche 亦宣布將董事會部門從八個縮減為七個，Car-IT 部門將被裁撤，原任該部門董事會成員的 Sajjad Khan 未來會以軟體合作模式貢獻其專業。Porsche 監事會主席 Wolfgang Porsche 指出，公司正面臨充滿挑戰的轉型階段，必須在執行董事會主席 Michael Leiters 的領導下持續調整組織結構以因應變化。

自 2026 年 7 月 1 日起，Car-IT 部門將整合至研究與開發部門，由現任研發董事會成員 Michael Steiner 繼續領導擴編後的部門。Sajjad Khan 將任職至 6 月 19 日，之後仍會為 Porsche 提供汽車資訊科技的技術支援。Porsche 強調，Khan 在過去兩年半內大幅推進了駕駛體驗、連線功能與資訊娛樂系統的發展，其專業知識未來將持續對公司有所貢獻。

綜合來看，Porsche 此番大規模組織調整並非單純的成本削減，而是一次深刻的戰略收斂。在電氣化轉型、軟體定義車輛及全球市場波動的多重壓力下，這家德國跑車製造商選擇放棄非核心的電池、電動自行車驅動系統與部分軟體子公司，並將汽車資訊科技部門整合至研發體系，顯示其正試圖回歸工程核心與品牌本質。雖然裁員與關閉子公司對內部員工與合作夥伴而言是沉重打擊，但在競爭激烈的豪華汽車市場中，果斷聚焦或許是維持長期競爭力的必要路徑。未來外界將持續關注 Porsche 在縮減事業版圖後，能否進一步鞏固其跑車與豪華電動車的核心地位。