ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷宣布「關3家子公司＆精簡董事會編制」！加速戰略重整再聚焦

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近期接連宣布重大組織調整，包括關閉三家子公司、精簡董事會編制，藉此將資源重新集中於核心業務。這一系列動作引發業界關注，顯示該豪華品牌正面對全球汽車市場劇烈變革所帶來的壓力。

關閉三家子公司、調整董事會架構　Porsche 宣佈加速戰略重整

根據 Porsche 官方發布的資訊，旗下 Cellforce Group GmbH、Porsche eBike Performance GmbH 以及 Cetitec GmbH 將陸續停止營運，總計影響超過 500 名員工。Porsche 執行董事會主席 Michael Leiters 表示，公司必須重新聚焦核心業務，這是成功進行戰略重整的基礎，即使必須做出痛苦的裁減決定。

其中，Cellforce GmbH 因應 Porsche 技術開放的動力系統策略，不再具備足夠的長期發展前景。而 Porsche eBike Performance 則因電動自行車驅動系統的市場環境發生根本性變化，合資企業的業務活動將全數終止。至於 Cetitec GmbH，主要開發 Porsche 與整個 Volkswagen 集團的資料通訊專用軟體，同樣因市場環境改變與開發範疇移轉而面臨關閉。

另一方面，Porsche 亦宣布將董事會部門從八個縮減為七個，Car-IT 部門將被裁撤，原任該部門董事會成員的 Sajjad Khan 未來會以軟體合作模式貢獻其專業。Porsche 監事會主席 Wolfgang Porsche 指出，公司正面臨充滿挑戰的轉型階段，必須在執行董事會主席 Michael Leiters 的領導下持續調整組織結構以因應變化。

自 2026 年 7 月 1 日起，Car-IT 部門將整合至研究與開發部門，由現任研發董事會成員 Michael Steiner 繼續領導擴編後的部門。Sajjad Khan 將任職至 6 月 19 日，之後仍會為 Porsche 提供汽車資訊科技的技術支援。Porsche 強調，Khan 在過去兩年半內大幅推進了駕駛體驗、連線功能與資訊娛樂系統的發展，其專業知識未來將持續對公司有所貢獻。

綜合來看，Porsche 此番大規模組織調整並非單純的成本削減，而是一次深刻的戰略收斂。在電氣化轉型、軟體定義車輛及全球市場波動的多重壓力下，這家德國跑車製造商選擇放棄非核心的電池、電動自行車驅動系統與部分軟體子公司，並將汽車資訊科技部門整合至研發體系，顯示其正試圖回歸工程核心與品牌本質。雖然裁員與關閉子公司對內部員工與合作夥伴而言是沉重打擊，但在競爭激烈的豪華汽車市場中，果斷聚焦或許是維持長期競爭力的必要路徑。未來外界將持續關注 Porsche 在縮減事業版圖後，能否進一步鞏固其跑車與豪華電動車的核心地位。

關閉三家子公司、調整董事會架構　Porsche 宣佈加速戰略重整

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷跑車汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【毒駕撞警車】基隆男逆向撞警車露餡　身藏「喪屍煙彈」快篩驗出2種毒

推薦閱讀

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

16萬！Honda白牌機車第2發「小猴子Monkey來了」　經典3色任選

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

58.8萬！台灣YAMAHA「新年式YZF-R9旗艦跑車」導入　雙配色更帥了

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

張雪機車再爆冷「奪WSBK匈牙利站冠軍」！最後1圈大逆轉第3冠到手

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

台灣本田「國產新CR-V現身」5／12接單2026-05-06

相關新聞

30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

Subaru BRZ深夜炸街被抓了！排氣聲浪超帥...測出103分貝挨罰

Subaru BRZ深夜炸街被抓了！排氣聲浪超帥...測出103分貝挨罰

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

BMW最新「M高性能引擎技術」細節曝光！源自賽場3車款率先搭載

BMW最新「M高性能引擎技術」細節曝光！源自賽場3車款率先搭載

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366