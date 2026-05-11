只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸電動車市場價格戰越打越兇，連廣汽豐田也開始「殺紅眼」！近期推出的新年式TOYOTA bZ3X（鉑智3X），主打更低的入手門檻，搭配當地優惠補貼，下殺到人民幣9.98萬，約新台幣42萬，超低價格立刻在當地市場掀起話題。

▲TOYOTA bZ3X外型、內裝科技感十足，車內更是擁有比RAV4更舒適的寬敞空間。

TOYOTA bZ3X車長約4,600mm，與TOYOTA RAV4相近，但軸距達到2,765mm，加上電動車平台優勢，原廠更主打擁有越級後座空間表現，當時於北京車展近距離直擊，其車內不僅舒適，更配有玲朗滿目的豪華科技配備。

▲bZ3X除了擁有空間賣點，更主打先進的科技與AI互動配備。

近期大陸針對bZ3X推出新年式，共有7款車型，售價9.48～14.48萬人民幣，約新台幣42～64萬，內裝導入14.6吋螢幕、8.8吋數位儀表，以及雙輻式方向盤，甚至支援先進的AI助理、智慧輔助駕駛等系統，整體鋪陳比傳統TOYOTA油車更有新世代氛圍。

▲最大續航力可達610公里。

動力方面，bZ3X依車型不同提供兩種單馬達前驅配置，最大馬力分別為204匹、224匹，最大扭力則為20.4公斤米、21.4公斤米，電池部分搭載3種不同容量的磷酸鐵鋰電池組，分別為50.03kWh、58.37kWh以及67.92kWh，對應CLTC續航里程可達430公里、520公里與610公里，已具備不錯的長途移動能力。