ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸電動車市場價格戰越打越兇，連廣汽豐田也開始「殺紅眼」！近期推出的新年式TOYOTA bZ3X（鉑智3X），主打更低的入手門檻，搭配當地優惠補貼，下殺到人民幣9.98萬，約新台幣42萬，超低價格立刻在當地市場掀起話題。

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X外型、內裝科技感十足，車內更是擁有比RAV4更舒適的寬敞空間。

TOYOTA bZ3X車長約4,600mm，與TOYOTA RAV4相近，但軸距達到2,765mm，加上電動車平台優勢，原廠更主打擁有越級後座空間表現，當時於北京車展近距離直擊，其車內不僅舒適，更配有玲朗滿目的豪華科技配備。

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

▲bZ3X除了擁有空間賣點，更主打先進的科技與AI互動配備。

近期大陸針對bZ3X推出新年式，共有7款車型，售價9.48～14.48萬人民幣，約新台幣42～64萬，內裝導入14.6吋螢幕、8.8吋數位儀表，以及雙輻式方向盤，甚至支援先進的AI助理、智慧輔助駕駛等系統，整體鋪陳比傳統TOYOTA油車更有新世代氛圍。

▲TOYOTA bZ3X海外推新年式！降價創新低吸買氣。（圖／記者徐煜展攝、TOYOTA）

▲最大續航力可達610公里。

動力方面，bZ3X依車型不同提供兩種單馬達前驅配置，最大馬力分別為204匹、224匹，最大扭力則為20.4公斤米、21.4公斤米，電池部分搭載3種不同容量的磷酸鐵鋰電池組，分別為50.03kWh、58.37kWh以及67.92kWh，對應CLTC續航里程可達430公里、520公里與610公里，已具備不錯的長途移動能力。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ4X TouringbZ3X

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【高手在民間】見鋼琴被丟在路邊...騎士下車隨手一彈《夢中的婚禮》超驚豔

推薦閱讀

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

相關新聞

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

台灣「歐系進口休旅」砍33萬出清！福斯小休旅比國產便宜　Tiguan折11萬

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

只賣34萬！「TOYOTA新Yaris」省油又動感　日本原廠選配套件更兇更帥氣

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366