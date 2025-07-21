「LEXUS雙門跑車不賣油電」打破停產謠言！北美新年式開賣推特仕車

▲北美推出新年式LEXUS LC，間接打破停產謠言。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

超過10多年未改款的LEXUS旗艦LC雙門跑車，因久未改款日前還有將停產的傳聞，不過LC似乎離下台一鞠躬還早得很，北美已經祭出新年式，還有帥氣的特仕車亮相！

▲帥氣特仕車採限量販售，提供雙門、敞篷配置。

LEXUS LC台灣仍有販售，提供5.0升V8與3.5升V6油電，售價620萬起，而北美市場新年式在動力上有小幅變動，全面以5.0升V8引擎供應，而V6的油電動力已不再提供，並具有雙門、敞篷等2種車型。

北美新年式賣點還有全新的Inspiration特仕車，雙門限量200輛、敞篷為350輛，售價101,700美金起，折合新台幣299萬，特仕車採用消光灰車色塗裝作主打，搭配黑白雙色真皮內裝，內外細節以碳纖維與黑色飾板點綴，營造專屬質感。

▲美規停售V6油電，僅販售5.0升V8自然進氣。

新年式北美LC 車系全面捨棄V6油電動力的LC 500h，轉為5.0 升 V8 自然進氣引擎的LC 500 單一動力配置，包含Coupe 雙門及 Convertible敞篷版本。該動力系統可輸出 477 匹最大馬力與55 公斤米扭力，搭配 10 速手自排變速箱及後輪驅動，台灣未來是否跟進北美市場，尚待日後原廠公布。