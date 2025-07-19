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電動車太難賣！福特「Focus、Kuga」有望續命重回市場

▲Focus。（圖／翻攝自Ford）

▲福特近期電動車銷售不如預期，為Focus、Kuga續命帶來曙光。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

Ford福特近期逐漸退出歐洲傳統油車市場，陸續停產包括Fiesta、Focus、Mondeo、S‑Max、Galaxy、Kuga等多款知名車型，將銷售投注在電動車陣容上，但電動車銷售未達預期，歐洲經銷商直言福特產品線「單調」，期盼原廠別放棄傳統乘用車市場，這似乎為Focus、Kuga等主力車款有了重回市場契機。

▲福特近期電動車銷售不如預期，為Focus、Kuga續命帶來曙光。（圖／翻攝自福特）

▲電動車銷售表現遠不如即將停產的Focus、Kuga。

2025年1至 5 月，歐洲福特銷售數據，Puma跨界小休旅達64,212銷量，而即將停產的Kuga為44,573輛、Focus為32,499輛。至於與福斯合作的MEB平台電動車，Explorer售出 15,764 輛，Capri僅5,068 輛。

經銷商向原廠呼籲，消費者需要更多選擇，期待福特重新推出多樣的、符合地方口味的傳統乘用車型。

▲福特近期電動車銷售不如預期，為Focus、Kuga續命帶來曙光。（圖／翻攝自福特）

▲福特將暫緩電動車銷售，將把資源放在傳統乘用車開發，或許Focus、Kuga有了下一代開發契機。

福特高層已經聽到經銷商願望，即將啟動為歐洲打造的新車開發計劃，經銷商紛紛贊同表示，指出福特不能只依賴電動車與輕型商用車，必須推出更具吸引力的傳統乘用車。

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