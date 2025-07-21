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JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

▲Range Rover Electric。（圖／翻攝自Range Rover）

▲JLR首款旗艦電動休旅Range Rover Electric傳出全球已有超過6萬人等候排單，不過英國媒體則透露原廠打算延後上市日期。（圖／翻攝自Range Rover）

記者林鼎智／綜合報導

Jaguar Land Rover首款旗艦電動休旅Range Rover Electric先前預告將在今年登場，並傳出全球有超過6萬人等候排單，同時還有Jaguar Type 00 4門電動GT跑車的量產計畫，不過近期英國媒體卻透露，JLR打算延後電動車發表，主因是受到關稅問題與外部環境變化。

據了解，雙品牌共有4款電動車受到延後上市的影響，主因包括JLR集團在英國裁撤多達500個管理職位、同時關稅戰也造成銷售打擊，內部、外部環境都受到影響。英國《衛報》提到，JLR需要更多新車測試及市場需求回升，因此將新車上市、量產計畫暫時延後。

▲Type 00。（圖／翻攝自IG／Jaguar）

▲Type 00。（圖／翻攝自IG／Jaguar）

▲據英國媒體報導，JLR在內部英國裁員、外在關稅因素下銷量受挫，其中Jaguar Type 00的量產也會延後。（圖／翻攝自IG／Jaguar）

在這之前，JLR原訂在去年底推出Range Rover Electric、並在2026年中旬進行Jaguar電動車的投產，不過目前這些時程都將延後。

JLR發言人表示，到2030年時，旗下所有豪華品牌都將推出電動版，在車輛架構靈活下，可適應不同市場及客戶需求，致力於設計、性能、品質達到最高標準，並在適合客戶、業務及各市場的時機推出新車型。

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