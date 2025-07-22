ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

在印度醞釀已久的MG M9豪華7人座於當地上市，對手直指TOYOTA Alphard、LEXUS LM而來，不僅具備優秀的空間尺碼，內部豪華配備給好給滿，成為品牌定位在當地最高、配備最奢華的代表作。

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

▲豪華座椅具備多種按摩模式。

MG M9 在外型上展現強烈旗艦氣場，車長達5,215mm、軸距 3,200mm，寬達 1,998mm，尺碼大於Kia Carnival、TOYOTA Alphard，堪稱「陸上頭等艙」，豪華定位也能向LEXUS LM發起攻勢。

MG全新M9印度售價699萬盧比起，折合新台幣約237萬，採3排7人座設定，內裝設計主打尊榮舒適，特別是第2排提供號稱總裁級配置，座椅具有16向電動調整與8種按摩模式、加熱通風按摩、64色氣氛燈等。

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

▲採用90 kWh電池組，當地測試續航力548公里。

MG M9搭載90kWh電池組，單馬達提供245匹馬力，最高時速可達180公里，續航力可達548公里。支援160 kW DC快充技術，僅需30分鐘即可將電量從30%充至80%。

MG M9的推出不僅象徵印度車壇邁入電動豪華新紀元，更進一步搶攻政商高端與禮賓用車市場，在地化策略與豪華電動化並進，未來能否成功對抗歐系與日系對手，值得關注。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGMG4MG3HS.ZSES5電動車休旅SUVM9MPV

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Joeman激瘦30公斤變歐巴　我媽叫我不要再瘦了

推薦閱讀

新一代「Nissan Kicks油電」歐洲上路測試！台灣有導入契機最快明年見

新一代「Nissan Kicks油電」歐洲上路測試！台灣有導入契機最快明年見

207萬！台灣福斯商旅「新年式7人座Multivan」開賣　導入新2.0升柴油

207萬！台灣福斯商旅「新年式7人座Multivan」開賣　導入新2.0升柴油

「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

最新文章

新一代「Nissan Kicks油電」歐洲測試2025-07-22

台灣福斯商旅「新年式7人座Multivan」開賣2025-07-22

「MG豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS2025-07-22

台灣「三菱2款新車」現身將導入2025-07-22

賓士擴大與微軟合作新車搭AI助理2025-07-21

JLR受關稅打擊延後電動車上市2025-07-21

Honda新雙門轎跑傳有Type R版本2025-07-21

Jeep Wrangler Sahara重置價格曝2025-07-21

台灣本田「暢銷4缸重機」召修2025-07-21

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？2025-07-21

熱門文章

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？2025-07-21

台灣「三菱2款新車」現身將導入2025-07-22

賓士擴大與微軟合作新車搭AI助理2025-07-21

TOYOTA「新跨界MPV」傳12月亮相2025-07-18

台灣Volvo最便宜電動車送驗曝2025-07-21

「MG豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS2025-07-22

台灣「6人座新電動MPV」預告7月底見2025-07-21

「TOYOTA省油小車」日本今年改款2025-07-21

台灣「國產7人座MPV」送測2.0升渦輪2025-07-13

Jeep Wrangler Sahara重置價格曝2025-07-21

相關新聞

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

美式越野休旅要來了？Jeep「藍哥」Wrangler Sahara重置價格曝光

美式越野休旅要來了？Jeep「藍哥」Wrangler Sahara重置價格曝光

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？空間尺碼比TOYOTA RAV4更大

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？空間尺碼比TOYOTA RAV4更大

台灣Volvo「最便宜電動車」送驗曝！142萬起、單馬達後驅第3季交車

台灣Volvo「最便宜電動車」送驗曝！142萬起、單馬達後驅第3季交車

讀者迴響

熱門文章

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？空間尺碼比TOYOTA RAV4更大

「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？空間尺碼比TOYOTA RAV4更大

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

賓士擴大與微軟合作「新車將搭載AI助理」！開車還能參加視訊會議

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

TOYOTA「全新跨界MPV」傳12月亮相！實用大空間　汽油、油電2動力

台灣Volvo「最便宜電動車」送驗曝！142萬起、單馬達後驅第3季交車

台灣Volvo「最便宜電動車」送驗曝！142萬起、單馬達後驅第3季交車

「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

台灣「6人座新電動MPV」福斯商旅預告7月底見！配備升級空間更舒適

台灣「6人座新電動MPV」福斯商旅預告7月底見！配備升級空間更舒適

「TOYOTA省油小車」油耗32km/L日本今年改款！安全配備有感升級

「TOYOTA省油小車」油耗32km/L日本今年改款！安全配備有感升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366