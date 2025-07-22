「MG超豪華7人座」對手鎖定TOYOTA、LEXUS！印度上市折合新台幣237萬

▲MG M9豪華7人座MPV印度上市！還是市場罕見的電動車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

在印度醞釀已久的MG M9豪華7人座於當地上市，對手直指TOYOTA Alphard、LEXUS LM而來，不僅具備優秀的空間尺碼，內部豪華配備給好給滿，成為品牌定位在當地最高、配備最奢華的代表作。

▲豪華座椅具備多種按摩模式。

MG M9 在外型上展現強烈旗艦氣場，車長達5,215mm、軸距 3,200mm，寬達 1,998mm，尺碼大於Kia Carnival、TOYOTA Alphard，堪稱「陸上頭等艙」，豪華定位也能向LEXUS LM發起攻勢。

MG全新M9印度售價699萬盧比起，折合新台幣約237萬，採3排7人座設定，內裝設計主打尊榮舒適，特別是第2排提供號稱總裁級配置，座椅具有16向電動調整與8種按摩模式、加熱通風按摩、64色氣氛燈等。

▲採用90 kWh電池組，當地測試續航力548公里。

MG M9搭載90kWh電池組，單馬達提供245匹馬力，最高時速可達180公里，續航力可達548公里。支援160 kW DC快充技術，僅需30分鐘即可將電量從30%充至80%。

MG M9的推出不僅象徵印度車壇邁入電動豪華新紀元，更進一步搶攻政商高端與禮賓用車市場，在地化策略與豪華電動化並進，未來能否成功對抗歐系與日系對手，值得關注。