「比亞迪休旅」現身台灣籌備上市？空間尺碼比TOYOTA RAV4更大

▲近期網路社群於新竹一帶捕獲疑似比亞迪休旅引起熱議。（圖／翻攝自比亞迪）

記者徐煜展／綜合報導

台灣經濟部日前才申明嚴防BYD比亞迪登台，但上周已經有不少網友於台灣新竹一帶目擊到疑似比亞迪休旅偽裝測試車，該車屬於熱門的休旅級距，空間尺碼比台灣熟悉的TOYOTA RAV4更大。

▲比亞迪宋Plus休旅屬於熱門5人座級距。

從新竹現身的疑似比亞迪休旅測試車，雖身披重度偽裝貼紙，但從線條、鋁圈等特徵比對，新車應就是主流級距的比亞迪宋Plus休旅，在其他市場還另有Seal U、Sealion 6等命名，車長4,775mm、軸距2,765mm，是專攻5人座級距的熱門休旅。動力除了1.5升PHEV選擇，還另有EV純電。

不過針對擔憂比亞迪或其他大陸品牌藉著泰國等東南亞工廠洗產地，台灣經濟部產業署日前已於 6月表態，將嚴防大陸整車進口，必須完成車型登錄審驗，依《車輛型式安全審驗管理辦法》，整車進口須取得合格證明。

比亞迪尚未完成認證，無法上架販售，並透過進口監控，所有透過第三地轉運的車輛將被列為可疑，受關稅及海關把關，因此台灣想要看到BYD比亞迪登台，短期內應還是無望。

▲台灣估計短期內還無法看到比亞迪上市。

這次新竹現身的比亞迪休旅可能在進行產品測試，但尚未完成相關型式審驗程序，若比亞迪想真正導入，除了克服經濟部型式審驗、國產化要求等法規外，也須面對關稅、政治因素與代理商佈局不確定性。