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改款「新三菱Outlander」北美換1.5升渦輪！PHEV省油新油電也入列

▲Outlander

▲北美三菱Outlander迎來有感更新！1.5升渦輪取代2.5升自然進氣。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

今年歐洲、日本陸續發表的小改款三菱Outlander，即將在北美市場推有感更新，新Outlander在北美市場上進行動力大換血，以1.5升渦輪輕油電取代2.5升自然進氣，還另有節能省油的PHEV插電式油電。

▲Outlander

▲北美Outlander提供1.5升渦輪與2.4升PHEV。

台灣始終盼不到的新一代三菱Outlander，在海外持續更新提升戰力，逐漸弱勢的2.5升自然進氣動力，北美以1.5升渦輪油電取代，但還尚未公布詳細動力數據、車型編成。

主打省油的PHEV油電仍不缺席，採代號4B12的2.4升自然進氣，搭配前後雙電動馬達與 S‑AWC 四驅系統，小改款電池容量升級到22.7kWh，引擎輸出約 133 匹馬力、前後馬達為116匹、136匹馬力，並經重新調校底盤結構，來提升操控與乘坐舒適性。

▲Outlander

▲Outlander

▲內裝維持小改款最新設計，擁有Yamaha合作的音響系統。

內裝細節與日本、歐洲小改款相同，搭載與Yamaha合作的音響系統，採12.3吋多媒體螢幕，外觀針對水箱護罩與保險桿重新設計，搭配 20 吋輪圈與煙燻尾燈，整體造型更顯時尚精緻。

美規小改款 Outlander將於 2026 年第一季登場，價格與車型陣容預計於今年年底公布。這標誌著三菱在北美市場全面推進電氣化的一大步，反應品牌應對環保趨勢與消費者用車需求的策略調整。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車Outlander

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