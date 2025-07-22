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台灣「三菱2款新車」現身將導入！國產休旅先發、進口皮卡隨後來

▲台灣三菱於官方臉書釋出2款新車，涵蓋國產、進口級距。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣三菱於官方臉書釋出2款新車，涵蓋國產、進口級距。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣三菱進一步暗示接下來新車規劃，於官方臉書釋出2款新車資訊，影片中為東南亞熱賣的第6代Triton皮卡車，未來將以進口方式導入；而最後的彩蛋正是醞釀已久的Xforce國產小休旅，即將在今年先發上陣。

▲台灣三菱於官方臉書釋出2款新車，涵蓋國產、進口級距。（圖／翻攝自三菱）

▲皮卡車為第6代Triton，針對直接對手TOYOTA Hilux、福特Ranger。

台灣官方釋出的最新影片終於能進一步確認新車來歷，先前台灣經銷端就透露接下來原廠將會有2款國產、1款進口車導入規劃，而影片揭露新車主角正是第6代Triton皮卡，未來進口導入後，將會直接與TOYOTA Hilux、福特Ranger正面對決。

▲台灣三菱於官方臉書釋出2款新車，涵蓋國產、進口級距。（圖／翻攝自三菱）

▲車頭、頭燈特徵為國產Xforce小休旅。

影片最後還有驚喜的小彩蛋，雖然只有車頭局部與頭燈細節，但這顯眼的特徵應就是測試已久的Xforce國產小休旅準備上市了！三菱Xforce同樣在東南亞發光發熱，主要對手為TOYOTA Yaris Cross等一級小休旅戰區，台灣首波將導入1.5升自然進氣。

目前影片僅透露2款新車資訊，而未來應還有1款國產車，外界認為Xpander以及剛發表的Destinator都有機會導入，能直接補上7人座級距。

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關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYarsTriton

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