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OPEL「新跨界休旅」售價公布！油電、電動都有　還能選7人座

▲Opel Frontera。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel公布新一代Frontera售價，新車共有2款油電、2款電動車型，其中電動休旅最大續航力達408公里。（圖／翻攝自Opel，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Opel（歐寶）公布新一代Frontera售價，新車共有2款油電、2款電動動力編成，其中BEV電動休旅提供2種電池容量，最大續航力達WLTP 408公里，目前已在德國開賣。

新一代Frontera搭載Smart Car平台，該平台由CMP／eCMP平台升級而來，油電車型動力採1.2升3缸汽油+48V輕油電系統、雙離合變速箱組成，提供110匹、145匹最大馬力，平均油耗為19.23km／L、18.86km／L，當地售價自24,190歐元起，折合新台幣約83.3萬。

▲Opel Frontera。（圖／翻攝自Opel）

▲Frontera Electric電動休旅皆採單馬達前驅113匹，共有44kWh、54kWh電池，售價自28,990歐元起（折合新台幣約99.8萬）。

而Frontera Electric電動休旅則有標準版、大電池版本，皆為單馬達前驅，標準版採113匹電動馬達、44kWh電池，WLTP續航力為305公里，售價自28,990歐元起（折合新台幣約99.8萬）。至於大電池版本則搭載54kWh電池，最大續航力達408公里，售價為31,190歐元（折合新台幣約107.4萬）。

▲Opel Frontera。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Frontera。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Frontera。（圖／翻攝自Opel）

▲Frontera尺碼介於Mokka與Grandland之間，座艙採雙10吋數位儀表、中控螢幕，另外還可選配7人座。

新一代Frontera擁有靈活空間，車長4,385mm、車寬1,849mm、車高1,635mm，尺碼介於Mokka與Grandland之間。車內採雙10吋數位儀表、中控螢幕，並具有460-1,600公升後行李廂空間，依車型等級具有Intelli-Seat智慧座椅、手機無線充電等，並可加價800歐元選配7人座配置。

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