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Hyundai氫燃料電池巴士亮相！低底盤設計、最大續航550公里

▲HYUNDAI ELEC CITY FCEV。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai ELEC CITY FCEV氫燃料電池巴士於「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」亮相，該車具有550公里續航力。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

交通部今（22）日於高雄展覽館舉辦「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」，現場同步舉辦「氫能巴士試乘」，其中特別由Hyundai南陽實業引進的ELEC CITY FCEV氫燃料電池巴士，讓民眾體驗零碳排大客車的乘坐體驗。

Hyundai ELEC CITY FCEV氫燃料電池低底盤巴士最早在2006年投入營運，至2024年止，Hyundai氫燃料低底盤市區公車全球已銷售超過1,350台，若包括國道巴士銷售總數接近2,000台。

▲HYUNDAI ELEC CITY FCEV。（圖／翻攝自Hyundai）

▲這款氫燃料電池巴士皆採低底盤設計，以180kW高效燃料電池系統、78.4kWh電池及875公升高壓氫罐組成，加氫僅需15分鐘。

該氫燃料電池巴士以180kW高效燃料電池系統、78.4kWh電池及875公升高壓氫罐組成，具有同級最大550公里續航力，加氫僅需15分鐘即可重返營運，適合交通堵塞區間或長途運行等路線。Hyundai ELEC CITYFCEV也皆採低底盤設計，結合自動伸展斜坡，照顧行動不便的乘客。

安全性方面，Hyundai ELEC CITY FCEV也具有車輛動態控制、倒車警示音、超音波車門感知、多重氫洩漏監測及防爆、抗衝擊設計，符合ECE R134、ISO 198801國際標準，目前已在南韓、德國、奧地利等國家成為城市公共運輸工具。

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