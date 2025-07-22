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Volvo「下一代XC90」確認開發！有望搭1.5 PHEV、電動續航力大增

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo在去年推出XC90二度小改款，台灣也預計在今年第3季導入，考量到電動車市場需求趨緩，原廠近日也確認開發XC90第3代大改款車型。（圖／資料照，圖為2度小改款版本，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在全球電動車需求趨緩、外部環境因素影響下，Volvo總裁Hakan Samuelsson也在投資者大會上證實，目前正在開發下一代Volvo XC90。外界預料新車將搭載全新SMA（Scalable Modular Architecture）平台，為這款品牌旗艦休旅增添產品力。

雖然Volvo已推出EX90電動休旅，但品牌也確認延後2030年全面轉型成電動車品牌的計劃，並且在燃油、電動車併行販售策略下，於去年針對XC90推出二度小改款，台灣市場也預計在第3季導入販售。

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Volvo XC90二度小改款 。（圖／記者林鼎智攝）

▲現行第2代XC90於2014年上市，並於2019、2024年進行小改款更新，產品週期也已超過10年之久。

考量到現行電動車仍無法銜接燃油車市場，Volvo也確定將開發第3代XC90，為這款上市10年之久的車型帶來大改款，目前相關資訊不多，但預料將以PHEV插電式油電動力為主，結合Volvo甫於大陸市場推出的新世代XC70，也讓外界認為在共享資源下，新一代XC90可能同樣採SMA模組化平台。

以XC70為例，該車以1.5升汽油渦輪引擎、電動馬達及40kWh電池組成，引擎本體就有163匹馬力，並在較大的電池容量下，可純電續航200公里，若新一代XC90借鏡這套油電系統，在電動續航里程表現上也將會更出色。

▲大陸Volvo XC70釋出預告！預計8月公布預售價接單。（圖／翻攝自Volvo）

▲外界預測，下一代XC90可能與甫推出的XC70共用SMA平台，並採1.5升PHEV插電式油電動力，該油電系統可純電行駛200公里，圖為XC70。（圖／翻攝自Volvo）

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關鍵字：汽車油電PHEVVolvo沃爾沃XC90大改款二度小改XC70插電式休旅

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